क्या आपके शरीर में कोई छुपा है खतरा? इन टेस्ट्स से करें तुरंत पता

अगर आप अपने शरीर में बीमारियों या किसी अंग के खराब होने से पहले जानकारी पाना चाहते हैं, तो CBC यानी कम्पलीट ब्लड काउंट टेस्ट कराना चाहिए. यह एक आम टेस्ट है, जिसकी मदद से रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स के स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है. इस टेस्ट के जरिए एनीमिया जैसी बीमारी का पता लगाया जा सकता है और यह भी जाना जा सकता है कि शरीर की इम्युनिटी कितनी मजबूत है.