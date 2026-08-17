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हिंदी न्यूज़शिक्षाJimmy Chilimigras Story: 12 में हाईस्कूल, 15 में CPA और 18 में लॉ ग्रेजुएट, चौंका देगी जिमी की कहानी

Jimmy Chilimigras Story: 12 में हाईस्कूल, 15 में CPA और 18 में लॉ ग्रेजुएट, चौंका देगी जिमी की कहानी

Jimmy Chilimigras Story: अमेरिका के जिमी चिलिमिग्रास ने 18 साल की उम्र में लॉ ग्रेजुएशन पूरा कर इतिहास रचा. इससे पहले वे 15 साल में CPA बन चुके थे.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 17 Aug 2026 10:06 AM (IST)
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Jimmy Chilimigras Story: आमतौर पर 18 साल की उम्र में बच्चे अपने भविष्य की योजना बनाना शुरू करते हैं, लेकिन अमेरिका के मिसिसिपी राज्य के रहने वाले जिमी चिलिमिग्रास ने इस उम्र में वह कर दिखाया है, जो बहुत से लोग सालों में भी नहीं कर पाते.  जिमी ने सिर्फ 18 साल की उम्र में लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है और वह भी अपनी क्लास के टॉप 2 प्रतिशत छात्रों में शामिल होकर. इससे पहले उन्होंने 12 साल की उम्र में हाई स्कूल पूरा किया और 15 साल की उम्र में अकाउंटिंग की पढ़ाई के साथ CPA यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की परीक्षा भी पास कर ली थी.  आइए जानते हैं जिमी की इस अनोखी और प्रेरणादायक कहानी के बारे में.

कैसे शुरू हुआ पढ़ाई का यह सफर?

जिमी सात भाई-बहनों में सबसे बड़े हैं और उनके माता-पिता ने बचपन में ही उनकी खास काबिलियत को पहचान लिया था. बताया जाता है कि सिर्फ दो साल की उम्र में ही जिमी पूरे-पूरे वाक्य बोलने लगे थे. जैसे-जैसे वह बड़े हुए, उनकी पढ़ाई की रफ्तार बाकी बच्चों से बहुत तेज होती गई. इसे देखते हुए उनके माता-पिता ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू किया, ताकि वह अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ सकें. इसी तेज रफ्तार का नतीजा था कि उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में हाई स्कूल डिप्लोमा हासिल कर लिया. इसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 15 साल की उम्र तक अकाउंटिंग में बैचलर और मास्टर, दोनों डिग्री हासिल कर लीं. 

साल 2023 में, यानी सिर्फ 15 साल की उम्र में जिमी ने CPA परीक्षा पास कर ली, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक बन गए. उनके परिवार में पहले से ही कानून और अकाउंटिंग का माहौल रहा है, क्योंकि उनके एक दादा CPA थे और दूसरे दादा वकील. इसी वजह से उन्होंने टैक्स लॉ को अपना रास्ता चुना, ताकि अकाउंटिंग और कानून दोनों को एक साथ जोड़ सकें. इसके बाद उन्होंने लॉ स्कूल में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा LSAT में 180 में से 174 अंक हासिल किए, जो मिसिसिपी, अलबामा और लुइजियाना में सबसे ज्यादा अंक बताए गए हैं. इसी के आधार पर उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में लोयोला यूनिवर्सिटी न्यू ऑरलियन्स के लॉ कॉलेज में दाखिला लिया. 

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लॉ ग्रेजुएशन के बाद अब आगे की योजना

तीन साल बाद जिमी ने जूरिस डॉक्टर की डिग्री हासिल की, वह भी अपनी क्लास के टॉप 2 प्रतिशत छात्रों में शामिल होकर. पढ़ाई के साथ-साथ वह लॉ रिव्यू, मूट कोर्ट टीम और एक कानूनी क्लिनिक में भी सक्रिय रहे, जहां उन्होंने असली इमिग्रेशन केस पर भी काम किया.  उन्होंने बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों की टैक्स भरने में मदद करके समाज सेवा भी की.  लोयोला यूनिवर्सिटी का मानना है कि जिमी लुइजियाना राज्य के इतिहास में लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले सबसे कम उम्र के छात्र हो सकते हैं.  ग्रेजुएशन के बाद जिमी अब बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद वह शिकागो जाकर नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से टैक्सेशन में एलएलएम की पढ़ाई करेंगे.  

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 10:06 AM (IST)
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GK NEWS Jimmy Chilimigras 18-year-old Law Graduate
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