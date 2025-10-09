द्रौपदी ने अर्जुन की तपस्या के बाद पांडवों पर आए संकटों से मुक्ति के लिए भगवान कृष्ण के निर्देश पर करवा चौथ का व्रत रखा था, जिससे पांडवों के कष्ट दूर हुए और अर्जुन सुरक्षित वापस लौट आए. यह पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी है और इसमें द्रौपदी की चिंता को दूर करने के लिए कृष्ण ने उन्हें इस व्रत का महत्व बताया था. द्रौपदी ने इस व्रत को विधि-विधान से किया, जिसके परिणामस्वरूप अर्जुन तपस्या से सुरक्षित लौट आए और पांडवों के सभी कष्ट समाप्त हो गए.