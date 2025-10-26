छठ पूजा एक अत्यंत पवित्र और कठोर व्रत है, जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है। लेकिन कई बार व्रत के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म (पीरियड्स) शुरू हो जाता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या पूजा जारी रखी जा सकती है. जानें इसके बारे में–