Chhath Puja 2025: पीरियड (मासिक धर्म) में छठ पूजा कैसे करें या क्या करें?
Chhath Puja 2025: पीरियड में छठ पूजा में महिलाएँ साफ-सुथरे कपड़े पहनकर मन से व्रत भावना रखें, सीधे जल-स्पर्श न करें, मनोभाव से सूर्य को नमस्कार और प्रार्थना करें, यही श्रद्धा पर्याप्त है.
पीरियड में छठ पूजा के नियम
26 Oct 2025 11:29 AM (IST)
धर्म
