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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की पूजा, घटस्थापना, माता का श्रृंगार, भोग, कन्या पूजन सभी सामग्री लिस्ट देखें

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की पूजा, घटस्थापना, माता का श्रृंगार, भोग, कन्या पूजन सभी सामग्री लिस्ट देखें

Chaitra Navratri Samagri List: चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है. माता की पूजा, श्रृंगार, घटस्थापना, भोग, कन्या पूजन के लिए कौन-कौन सी चीजें जरुरी हैं आज ही सामग्री लिस्ट देख लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 18 Mar 2026 10:50 AM (IST)
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Chaitra Navratri 2026 Samagri: 19 मार्च से शक्ति की भक्ति का पर्व चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहा है. माता का आगमन पालकी पर हो रहा है. पहले दिन घटस्थापना पर शुक्ल, ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.

देवी पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार इस समय देवी शक्ति विशेष रूप से जागृत रहती है, इसलिए पूजा में सावधानी रखना बहुत आवश्यक बताया गया है. नवरात्रि के दौरान माता की पूजा, श्रृंगार, घटस्थापना, भोग की पूरी सामग्री लिस्ट यहां देखें.

चैत्र नवरात्रि 2026 कब से कब तक

  • नवरात्रि शुरू - 19 मार्च 2026
  • नवरात्रि समाप्त - 27 मार्च 2026
  • पहले दिन - मां महागौरी की पूजा
  • घटस्थापना मुहूर्त - सुबह 6.52 - सुबह 7.43
  • दूसरा कलश स्थापना मुहूर्त - दोपहर 12.05 - दोपहर 12.43

नवरात्रि घटस्थापना सामग्री

घटस्थापना (कलश) की सामग्री

  • कलश (तांबा/पीतल/मिट्टी) - सृष्टि और जीवन का प्रतीक, देवी का आवाहन इसमें किया जाता है
  • गंगाजल - पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक
  • आम या अशोक के पत्ते - जीवन ऊर्जा और सकारात्मकता
  • नारियल (कलावा में लिपटा हुआ) - समर्पण और पूर्णता का प्रतीक
  • मिट्टी (जौ बोने के लिए) - उन्नति और समृद्धि का संकेत
  • जौ (जवारे) - फसल, वृद्धि और शुभ फल का प्रतीक

पूजा सामग्री

रोली, हल्दी, अक्षत, फूल, धूप, दीपक, कपूर, अखंड ज्योति के लिए दीपक, लाल कपड़ा, दुर्गा चालीसा या सप्तशती पुस्तक, घंटी, शंख

माता की श्रृंगार सामग्री (सोलह श्रृंगार)

  • लाल चुनरी - शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक
  • हल्दी - शुभता और पवित्रता
  • बिंदी, चूड़ी, कंगन - स्त्रीत्व और सौंदर्य
  • मेहंदी - मंगल और खुशी
  • कुमकुम (सिंदूर) - शक्ति और विवाहिक सौभाग्य
  • इत्र/सुगंध

भोग सामग्री

मिठाई, फल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची

कन्या पूजा सामग्री

चुनरी, रुमाल, दक्षिणा, उपहार, पूड़ी, काले चने, हलवा

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर 3 अद्भुत योग, घटस्थापना किस मुहूर्त में करना सही होगा जानें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 18 Mar 2026 10:07 AM (IST)
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