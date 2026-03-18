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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मचैत्र नवरात्रि 2026 पूजा के बाद क्षमा याचना मंत्र क्यों जरूरी? जानें महत्व और सही तरीका!

चैत्र नवरात्रि 2026 पूजा के बाद क्षमा याचना मंत्र क्यों जरूरी? जानें महत्व और सही तरीका!

Kshama yachana mantra: 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. इस दौरान माता रानी की पूजा-अर्चना करने के साथ क्षमा याचना मंत्र का जाप करने से जीवन में समस्त बाधा दूर होती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 18 Mar 2026 10:40 AM (IST)
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दरअसल सनातन धर्म में देवी-देवातओं की पूजा में मंत्रों का अत्यंत महत्व होता है. प्रार्थना, स्नान, ध्यान या अर्पण जैसी हर विधि से जुड़े खास मंत्र हैं. इनमें क्षमा मंत्र भी शामिल है, जिसे क्षमा प्रार्थना मंत्र के नाम से जाना जाता है.

ऐसे में इस चैत्र नवरात्रि माता की पूजा करने के बाद क्षमा याचना जरूर मांगे ताकि जीवन में आने वाले कष्ट, अशुभ फल और पीड़ा नष्ट हो जाए. 

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क्षमा मांगना क्यों जरूरी है?

पूजा के दौरान जानबूझकर या अनजाने में गलतियां होना आम बात है, जैसे शब्दों का गलत तरीके से उच्चारण करना, अनुष्ठानों में गलती करना या ध्यान भटक जाना. इसलिए पूजा पूरी होने के बाद भगवान से माफी जरूर मांगे. इसके लिए खास मंत्र निर्धारित है. 

क्षमा याचना मंत्र

आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्,

पूजं चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर।

"मंत्र रहित, कर्म रहित, भक्ति रहित, जनार्दन।"

यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे।''

इस मंत्र का मतलब है कि, हे ईश्वर! मुझे नहीं पता कि आपका आह्वान कैसे किया जाए या आपकी पूजा कैसे किया जाए. मुझे पूजा की उचित विधियों का ज्ञान नहीं है. मुझमें मंत्रों, कर्मों और भक्ति का अभाव है. कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें और अगर मुझे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें. 

क्षमा मांगने का कारण बेहद सरल है. भगवान की उपासना के दौरान हम आमतौर पर जानबूझकर या अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं. इसलिए, उपासना के बाद ईश्वर से क्षमा मांगना बेहद जरूरी है. 

जीवन में जब भी हम कोई गलती करते हैं, तो फौरन उसकी माफी मांगना बेहद जरूरी है, चाहे वह ईश्वर से हो या दूसरों से. क्षमा मांगने से अंहकार कम होने के साथ रिश्तों में प्रेम और घनिष्ठता बढ़ती है. 

यह प्रथा सच्ची भक्ति और मानवता की भावना को दर्शाती है. इसलिए जब हम अपनी उपासना के अंत में ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो यह न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि विनम्रता और आत्मचिंतन का भी प्रतीक है. 

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer | ABP Live

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 18 Mar 2026 10:40 AM (IST)
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