आचार्य चाणक्य को तो हम सब जानते हैं. इन्होंने जीवन को समझने और आसान बनाने के लिए अपने नीतिशास्त्र से अनेक सूत्र दिए है. इनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों पर तो निर्भर होता ही हैं, मगर कई बातें ऐसी भी होती हैं, जो जन्म से पहले ही तय कर दी जाती है. आइए जानते है कि चाणक्य के मुताबिक कौन सी है वे बातें जो इंसान के जन्म से पहले लिख दी जाती है.