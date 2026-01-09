हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मकरियर में ग्रोथ और नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए मकर संक्रांति पर ये 3 उपाय जरूर करें! मिलेगा लाभ

करियर में ग्रोथ और नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए मकर संक्रांति पर ये 3 उपाय जरूर करें! मिलेगा लाभ

Makar Sankranti 2026 Upay: मकर संक्रांति का दिन जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इस दौरान कुछ खास उपाय करने से करियर में ग्रोथ होने के साथ नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 09 Jan 2026 02:14 PM (IST)
नौकरियों के लिए मकर संक्रांति 2026 उपाय

अगर आप अच्छी नौकरी या प्रमोशन न मिलने को लेकर परेशान हैं तो इस मकर संक्रांति कुछ खास उपाय करने से इस समस्या का समाधान हो सकता है. ज्योतिषााचार्य अनीष व्यास के मुताबिक, मकर संक्रांति का त्योहार कई मायनों में इस बार खास रहने वाला है. संक्रांति के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने के कारण उसी दिन षटतिला एकादशी का शुभ संयोग भी बन रहा है.
इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन ग्रहों की चाल भी विशेष रहने वाली है. सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. मकर संक्रांति के अगले दिन मंगल, शुक्र और बुध मकर राशि में चले जाएंगे जिससे चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा. इस दिन इन तीन उपायों को करने से नौकरी से जुड़ी समस्या का हल होने के साथ प्रमोशन मिलने के द्वार भी खुलेंगे. 
Published at : 09 Jan 2026 02:14 PM (IST)
