Most Used English Letter: अंग्रेजी में कौन-सा अक्षर लिखने या बोलने में सबसे ज्यादा होता है इस्तेमाल? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश

Most Used English Letter: अंग्रेजी में कौन-सा अक्षर लिखने या बोलने में सबसे ज्यादा होता है इस्तेमाल? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश

Most Used English Letter: क्या आप जानते हैं की अंग्रेजी भाषा में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य?

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 17 Dec 2025 10:08 AM (IST)
Most Used English Letter: जब भी हम लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो हमारे मुंह से शब्द अपने आप निकलते हैं और वाक्य आसानी से बनते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं की अंग्रेजी भाषा में एक ऐसा अक्षर है जो बोलने और लिखने में सबसे ज्यादा बार आता है? आइए जानते हैं कौन सा है वह अक्षर और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य.

इंग्लिश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अक्षर 

अक्षर 'E' अंग्रेजी भाषा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. बड़े टेक्स्ट सैंपल, किताबों, अखबारों और बोली जाने वाली बातचीत के आधार पर की गई स्टडीज से पता चलता है कि अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाले सभी अक्षरों में से लगभग 11-12%  'E' होता है. 

क्या है इसके पीछे की वजह 

अंग्रेजी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द 'the' है. यह अकेला शब्द ही 'E' के दोहराव में एक बड़ा योगदान देता है. इसके अलावा he, she, me, we और they जैसे जरूरी प्रोनाउन भी किसी अक्षर पर निर्भर हैं. Be और were जैसे शब्द भी उसके बिना खत्म हो जाएंगे. 

ग्रामर के नियम 

इंग्लिश ग्रामर 'E' और मजबूत करती है. कई प्लूरल नाउन '-es' में खत्म होते हैं और रेगुलर पास्ट टेंस क्रियाएं अक्सर '-ed' में. यह छोटी-छोटी चीजें भले ही मामूली लगें लेकिन लाखों वाक्य में यह अक्षर के दिखने की संख्या को बढ़ा देती हैं.

क्रिप्टोग्राफी और पहेलियों में यह क्यों मायने रखता है 

'E' क्रिप्टोग्राफी में एक बड़ी भूमिका निभाता है. कोड तोड़ने वाले अक्सर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सिंबल को पहचान कर सीक्रेट मैसेज को डिकोड करना शुरू करते हैं. इसे आमतौर पर 'E' माना जाता है. फ्रिकवेंसी एनालिसिस नाम का यह तरीका सदियों से इंक्रिप्टेड टेक्स्ट और युद्ध के समय के कोड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है.

एक बड़ा लैंग्वेज चैलेंज

'E' इतना जरूरी है कि इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना इंग्लिश राइटिंग में सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है. इसके बावजूद भी 1939 में लेखक अर्नेस्ट विंसेंट राइट ने 'गैड्सबी' नाम का पूरा नवल लिखकर इस असंभव काम को कर दिखाया था. यह नॉवेल लगभग 50000 शब्दों का था और उसमें एक बार भी 'E' अक्षर का इस्तेमाल नहीं किया गया था. 'E' के अलावा 'T' ऐसा अक्षर है जो लगभग 9% इंग्लिश टेक्स्ट में आता है और 'A' लगभग 8% में आता है.

स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 17 Dec 2025 10:08 AM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

