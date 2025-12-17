पिता का साहस: बेटी को डूबता देख 60 फीट गहरे कुएं में लगाई छलांग, फिर ऐसे बची दोनों की जान

अहमदाबाद के चांदलोडिया इलाके से इंसानियत और हिम्मत की एक मिसाल सामने आई है. यहां एक पिता ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए बिना जान की परवाह किए 60 फीट गहरे बोरवेल कुएं में छलांग लगा दी. यह घटना 15 दिसंबर की रात गजराज सोसायटी में स्थित जैन देरासर के पास हुई, जिसने पूरे इलाके को दहशत और भावुकता से भर दिया. अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी इस पिता की हिम्मत को सलाम करेंगे.

बोरवेल में गिरी बेटी, जान बचाने पिता ने भी लगा दी छलांग

जानकारी के मुताबिक, देर रात एक बच्ची का पैर अचानक फिसल गया और वह पानी से भरे बोरवेल कुएं में जा गिरी. बेटी को कुएं में गिरते देख पिता घबरा गया और एक पल भी सोचे बगैर उसने तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी. मौके पर मौजूद लोग चीख-पुकार सुनकर इकट्ठा हो गए और पिता-पुत्री को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुआं गहरा होने और उसमें पानी भरा होने के कारण उन्हें बाहर निकालना संभव नहीं हो सका.

60 फीट गहरे बोरवेल में डूबने लगे दोनों, फायर ब्रिगेड ने बचाई जान

घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई. तब तक समय बीतने के साथ-साथ पिता और बेटी के डूबने की आशंका बढ़ती जा रही थी. आसपास मौजूद लोग चिंतित होकर लगातार दुआ कर रहे थे. कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद बाप बेटी दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

सुरक्षित निकाला, अस्पताल में बाप बेटी का इलाज जारी

रेस्क्यू के बाद पिता और बेटी को तुरंत इलाज के लिए सोल सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक समय पर रेस्क्यू होने से एक बड़ा हादसा टल गया. यह घटना न सिर्फ एक पिता के निस्वार्थ प्रेम को दिखाती है, बल्कि खुले और असुरक्षित बोरवेल कुओं को लेकर प्रशासन और समाज की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करती है.

