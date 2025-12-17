अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हनुक्का समारोह की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए भीषण आतंकी हमले पर शोक व्यक्त करते हुए की. ट्रंप ने इस मौके पर सिडनी के बोंडी बीच पर हुए यहूदी विरोधी आतंकी हमले को 'भयानक और यहूदी-विरोधी आतंकवाद' करार दिया और कट्टर इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के सभी देशों से एकजुट होने की अपील की.

ऑस्ट्रेलिया को भेजे ‘प्यार और दुआएं’

हनुक्का समारोह को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, 'मैं एक पल लेकर पूरे ऑस्ट्रेलिया के लोगों और खासतौर पर उन सभी लोगों को प्यार और दुआएं भेजना चाहता हूं, जो इस भयावह और यहूदी-विरोधी आतंकी हमले से प्रभावित हुए हैं.' उन्होंने कहा कि अमेरिका इस दर्दनाक घटना में मारे गए लोगों के साथ शोक में शामिल है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता है. इस आतंकी हमले में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है.

‘कट्टर इस्लामी आतंकवाद’ शब्द का किया इस्तेमाल

यहूदी समुदाय के धार्मिक कार्यक्रम में ट्रंप ने खुलकर 'कट्टर इस्लामी आतंकवाद' शब्द का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा यहूदी लोगों के साथ खड़ा रहूंगा. सभी देशों को कट्टर इस्लामी आतंकवाद जैसी शैतानी शक्तियों के खिलाफ एकजुट होना होगा.' राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, ट्रंप ने यह शब्द इस्तेमाल कर यह संदेश देने की कोशिश की कि यह हमला सिर्फ एक देश या समुदाय पर नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और मानवता पर हमला है.

IS से जुड़ा बताया जा रहा हमल

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बताया कि इस हमले के तार इस्लामिक स्टेट (IS) से जुड़े होने के पुख्ता संकेत मिले हैं. उन्होंने कहा कि जांच में जब्त वाहन से IS के झंडे बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर यह आकलन किया गया है.

पिता-पुत्र थे हमले के आरोपी

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के मुताबिक, इस हमले के आरोपी पिता और बेटा थे. 50 वर्षीय पिता साजिद अकरम को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया. वहीं उनका 24 वर्षीय बेटा, जिसे मीडिया ने नवीद अकरम बताया है, अस्पताल में भर्ती है. न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर मल लैनन ने बताया कि आरोपी बेटा मंगलवार को कोमा से बाहर आ गया है. पुलिस उससे बुधवार को पूछताछ कर आरोप तय करने की तैयारी कर रही है.

ऑस्ट्रेलिया में गन लॉ और सख्त होंगे

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कई राज्य सरकारों के नेताओं ने देश के पहले से सख्त गन कानूनों को और कड़ा करने का ऐलान किया है. यह सुधार 1996 के पोर्ट आर्थर नरसंहार के बाद किए गए बदलावों के बाद सबसे बड़े माने जा रहे हैं. गौरतलब है कि उन सुधारों के बाद ऑस्ट्रेलिया में सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं बेहद दुर्लभ हो गई थीं.