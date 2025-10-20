हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mantra For Children: बच्चों की बुद्धि और एकग्रता बढ़ाने वाले 10 शक्तिशाली मंत्र, रोज कराएं जाप



छोटी उम्र से ही अगर बच्चों में अच्छी आदतें डाली जाए तो यह उनके बौद्धिक विकास को बेहतर करता है. हिंदू धर्म में कुछ खास मंत्र और श्लोकों का जाप करने से बच्चों की दिमाग काफी तेज होता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 20 Oct 2025 07:00 AM (IST)


बच्चों के लिए 10 मंत्र

1/10
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व-कार्येशु सर्वदा
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व-कार्येशु सर्वदा
2/10
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
3/10
शुभं करोति कल्याणमारोग्यं धनसंपदा। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते॥
शुभं करोति कल्याणमारोग्यं धनसंपदा। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते॥
4/10
ॐ असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥
ॐ असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥
5/10
गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णुर्, गुरुर्देवो महेश्वराः। गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः॥
गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णुर्, गुरुर्देवो महेश्वराः। गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः॥
6/10
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॥
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॥
7/10
कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि॥
कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि॥
8/10
ॐ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।।
ॐ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।।
9/10
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवः।।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवः।।
10/10
मनोवं मारुततुल्यवेगं मूर्तियं बुद्धिमतां वृद्ध। वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ।
मनोवं मारुततुल्यवेगं मूर्तियं बुद्धिमतां वृद्ध। वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ।
Published at : 20 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Embed widget