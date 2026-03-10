हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIsrael-Iran War: 'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब

Israel-Iran War: 'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब

Israel-Iran War: बीती रात ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े बयान दिए. उन्होंने कहा कि हम जल्द ही जंग खत्म करेंगे. इस पर अब ईरान का रिएक्शन आ गया है. ईरान ने ट्रंप को दो टूक जवाब दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 10 Mar 2026 08:54 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है, लेकिन ईरान ने इस पर सख्त जवाब दिया है. ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने कहा कि युद्ध कब खत्म होगा, ये हम तय करेंगे, अमेरिका नहीं.

रात को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा में अपने डोरल नेशनल गोल्फ क्लब में रात 3 बजे (भारतीय समयानुसार) प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है जल्दी. बहुत जल्दी.' उन्होंने ये भी कहा कि अगर युद्ध फिर से शुरू हुआ तो ईरान पर और ज्यादा जोरदार हमले होंगे. ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के हमलों से उनके लक्ष्य हासिल हो चुके हैं. लेकिन उन्होंने साफ टाइमलाइन नहीं बताई कि युद्ध कब तक खत्म होगा.

ट्रंप ने दावा किया था कि अगर अमेरिका पहले हमला नहीं करता, तो ईरान एक हफ्ते के भीतर अमेरिका पर हमला कर सकता था. उनके मुताबिक ईरान के पास बड़ी संख्या में मिसाइलें थीं और वह अमेरिका, इजरायल और पूरे मध्य-पूर्व पर बड़ा हमला करने की तैयारी में था.

युद्ध का अंत हम तय करेंगे: ईरान

ट्रंप ने ये भी चेतावनी दी कि अगर ईरान ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई को बाधित किया तो लड़ाई और बढ़ सकती है. ऑयल प्राइस पहले ही बढ़ चुके हैं और 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे. ईरान ने नए हार्डलाइन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई को चुना है, जो दिवंगत अली खामेनेई के बेटे हैं.

ईरान की तरफ से IRGC ने बयान जारी कर कहा, 'युद्ध का अंत हम तय करेंगे. इलाके की समीकरण और भविष्य अब हमारी आर्म्ड फोर्सेस के हाथ में हैं. अमेरिकी फोर्सेस युद्ध खत्म नहीं करेंगी.' ये बयान ट्रंप के दावे के ठीक उलट है कि युद्ध उनके मन में है और जल्द खत्म हो जाएगा.

इजरायल ने ईरान और लेबनान में किए बड़े हमले

अमेरिाका इजरायल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब 11वें दिन में है. इजरायल ने सोमवार को ईरान के सेंट्रल इलाकों में नए हमले किए, जहां IRGC के कमांड सेंटर्स, मिसाइल फैसिलिटीज और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया. इजरायल ने बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले तेज किए. ईरान ने जवाब में इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक जारी रखे.

इस बीच, गल्फ देशों में भी हमले हो रहे हैं. बहरीन में अमेरिकी नेवी के सलमान पोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ, जहां कई लोग घायल हुए. कुवैत और UAE पर भी ईरान के ड्रोन और मिसाइल अटैक रिपोर्ट हुए. सऊदी अरब में एक अमेरिकी सैनिक की मौत हुई, अब कुल 8 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है.

ट्रंप ने पहले कहा था कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजेगा और अनकंडीशनल सरेंडर ही एकमात्र रास्ता है. लेकिन ईरान किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं दिख रहा. पूरी दुनिया इस युद्ध पर नजर रखे हुए है, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ने से ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है.

Published at : 10 Mar 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Benjamin Netanyahu World War 3 IRGC DONALD Trump #iran Moztaba Khamenei Amierica
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Israel-Iran War: 'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब
'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब
विश्व
Israel-Iran War Live: वेस्ट एशिया में कुल 40,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, कच्चे तेल की कीमतें 8.5% गिरीं, ट्रंप बोले- ईरान के 80% मिसाइल लॉन्चर तबाह
Live: वेस्ट एशिया में अब तक 40,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, ट्रंप बोले- ईरान के 80% मिसाइल लॉन्चर तबाह
विश्व
US Israel Iran War: 'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
विश्व
'तेल की सप्लाई रुकी तो तबाही तय', ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, बोले- 20 गुना बड़ा अटैक करेंगे
'तेल की सप्लाई रुकी तो तबाही तय', ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, बोले- 20 गुना बड़ा अटैक करेंगे
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-Iran War: ईरान ने सोए हुए शिकारी जगाए! खामेनेई की मौत के बाद कर दिए एक्टिवेट, अमेरिका को मिले मैसेज में बड़ा खुलासा
ईरान ने सोए हुए शिकारी जगाए! खामेनेई की मौत के बाद कर दिए एक्टिवेट, अमेरिका को मिले मैसेज में बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Azamgarh News: 55 साल के पिता की 7वीं शादी पर बेटे ने लगाई रोक की गुहार, थाने में दी तहरीर
आजमगढ़: 55 साल के पिता की 7वीं शादी पर बेटे ने लगाई रोक की गुहार, थाने में दी तहरीर
इंडिया
Weather Forecast: झुलसाने वाली गर्मी, पारा 40 पार, जानें दिल्ली-यूपी और बिहार को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी
झुलसाने वाली गर्मी, पारा 40 पार, जानें दिल्ली-यूपी और बिहार को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी
क्रिकेट
‘शर्म करो टीम इंडिया…’ जय शाह और सूर्यकुमार यादव पर क्यों भड़के कीर्ति आजाद, जानकर चौंक जाएंगे
‘शर्म करो टीम इंडिया…’ जय शाह और सूर्यकुमार यादव पर क्यों भड़के कीर्ति आजाद, जानकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
अब कैसी है सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत? कब होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज? जानें-अपडेट
अब कैसी है सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत? कब होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज? जानें-अपडेट
विश्व
'जंग खत्म होने वाली है', डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा, ईरान को दे डाली आखिरी चेतावनी, जानें क्या कहा?
'जंग खत्म होने वाली है', डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा, ईरान को दे डाली आखिरी चेतावनी, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
Video: बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर
बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर
जनरल नॉलेज
Persian Gulf Hot Water: इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन
इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget