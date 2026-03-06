एक ही कपड़ा कई दिनों तक पहनने की आदत पड़ सकती है भारी, जानिए कथावाचक शिवम साधक ने ऐसा क्यों कहा?

यदि कोई व्यक्ति एक ही कपड़े को बिना धोए कई दिनों तक बार-बार पहनता है, तो भले ही उस पर ज्यादा गंदगी या सलवटें न दिखें, लेकिन ऊर्जा और स्वच्छता के नजरिए से उसे सही नहीं माना जाता. धार्मिक मान्यताओं में स्वच्छ और व्यवस्थित जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है, जो व्यक्ति के आचरण और सोच को भी प्रभावित करने का काम करती है.