एक्सप्लोरर
एक ही कपड़ा कई दिनों तक पहनने की आदत पड़ सकती है भारी, जानिए कथावाचक शिवम साधक ने ऐसा क्यों कहा?
कथावाचक शिवम साधक के अनुसार, जो लोग नियमित रूप कपड़े नहीं बदलते या एक ही कपड़े को कई-कई दिनों तक पहनते हैं, ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. जानिए इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया है?
एक ही कपड़ा बार-बार पहनना क्यों गलत है?
1/5
2/5
Published at : 06 Mar 2026 04:24 PM (IST)
धर्म
5 Photos
एक ही कपड़ा कई दिनों तक पहनने की आदत पड़ सकती है भारी, जानिए कथावाचक शिवम साधक ने ऐसा क्यों कहा?
धर्म
5 Photos
खाटू श्याम में निशान लेकर क्यों जाते हैं भक्त? जानिए इसका धार्मिक महत्व और नियम? देखें फोटो
धर्म
6 Photos
Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी पर गणपति संग पाएं शिव कृपा, शिवलिंग पर चढ़ाएं ये खास चीजें
धर्म
5 Photos
डर को भगाने वाले 5 दमदार संस्कृत वाक्य, रोजाना बोलने से डर कम होने के साथ बढ़ता है आत्मविश्वास!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
Ramadan 2026: माह-ए-रमजान में 'किताबें बुला रही हैं' नाम से लगा दीनी किताबों का स्टॉल
लाइफस्टाइल
आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी पर कब निकलेगा चांद, जानें आपके शहर में चंद्रोदय समय
लाइफस्टाइल
आज खाने में क्या बनाएं? इस सबसे मुश्किल सवाल का ऐसे मिलेगा जवाब, तुरंत मिलेंगी रेसिपीज
लाइफस्टाइल
न कथा होगी और न दरबार लगेगा! बद्रीनाथ की बर्फीले पहाड़ों में गुप्त साधना करेंगे धीरेंद्र शास्त्री
Advertisement
धर्म
5 Photos
एक ही कपड़ा कई दिनों तक पहनने की आदत पड़ सकती है भारी, जानिए कथावाचक शिवम साधक ने ऐसा क्यों कहा?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion