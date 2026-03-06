हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक ही कपड़ा कई दिनों तक पहनने की आदत पड़ सकती है भारी, जानिए कथावाचक शिवम साधक ने ऐसा क्यों कहा?

एक ही कपड़ा कई दिनों तक पहनने की आदत पड़ सकती है भारी, जानिए कथावाचक शिवम साधक ने ऐसा क्यों कहा?

कथावाचक शिवम साधक के अनुसार, जो लोग नियमित रूप कपड़े नहीं बदलते या एक ही कपड़े को कई-कई दिनों तक पहनते हैं, ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. जानिए इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया है?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 06 Mar 2026 04:24 PM (IST)
कथावाचक शिवम साधक के अनुसार, जो लोग नियमित रूप कपड़े नहीं बदलते या एक ही कपड़े को कई-कई दिनों तक पहनते हैं, ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. जानिए इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया है?

एक ही कपड़ा बार-बार पहनना क्यों गलत है?

1/5
धार्मिक और आध्यात्मिक नजरिए से जीवन में स्वच्छता को मात्र शारीरिक नहीं, बल्कि ऊर्जा और सकारात्मकता से भी जोड़ा जाता है. कथावाचक डॉ. शिवम साधक के मुताबिक व्यक्ति की छोटी-छोटी आदतें उसके जीवन में आने वाले शुभ या अशुभ प्रभावों को प्रभावित कर सकते हैं. इसी संदर्भ में कपड़ों की स्वच्छता को भी एक प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाता है.
धार्मिक और आध्यात्मिक नजरिए से जीवन में स्वच्छता को मात्र शारीरिक नहीं, बल्कि ऊर्जा और सकारात्मकता से भी जोड़ा जाता है. कथावाचक डॉ. शिवम साधक के मुताबिक व्यक्ति की छोटी-छोटी आदतें उसके जीवन में आने वाले शुभ या अशुभ प्रभावों को प्रभावित कर सकते हैं. इसी संदर्भ में कपड़ों की स्वच्छता को भी एक प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाता है.
2/5
यदि कोई व्यक्ति एक ही कपड़े को बिना धोए कई दिनों तक बार-बार पहनता है, तो भले ही उस पर ज्यादा गंदगी या सलवटें न दिखें, लेकिन ऊर्जा और स्वच्छता के नजरिए से उसे सही नहीं माना जाता. धार्मिक मान्यताओं में स्वच्छ और व्यवस्थित जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है, जो व्यक्ति के आचरण और सोच को भी प्रभावित करने का काम करती है.
यदि कोई व्यक्ति एक ही कपड़े को बिना धोए कई दिनों तक बार-बार पहनता है, तो भले ही उस पर ज्यादा गंदगी या सलवटें न दिखें, लेकिन ऊर्जा और स्वच्छता के नजरिए से उसे सही नहीं माना जाता. धार्मिक मान्यताओं में स्वच्छ और व्यवस्थित जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है, जो व्यक्ति के आचरण और सोच को भी प्रभावित करने का काम करती है.
Published at : 06 Mar 2026 04:24 PM (IST)
Hinduism Daily Life Shivam Sadhak Kathavachak Shivam Sadhak

