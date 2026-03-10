Iran Response to Trump Threat: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी का कड़ा जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तेल की सप्लाई रोकी गई तो ईरान पर भीषण हमला किया जाएगा. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ट्रंप को सख्त जवाब देते हुए कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की खेप तो छोड़िए, एक लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद रखने की यह चेतावनी पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है और आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतें और बढ़ सकती हैं.

ट्रंप की धमकी के कुछ घंटे बाद आया जवाब

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल की आवाजाही रोकी तो अमेरिका तबाही मचा देगा. इस बयान के कुछ ही घंटे बाद ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पांच शब्दों में जवाब दिया- “एक लीटर तेल भी नहीं.” विशेषज्ञ शनाका एंस्लेम परेरा का कहना है कि इस घटनाक्रम से दुनिया के हर ऊर्जा बाजार में डर पैदा होना चाहिए. उनके मुताबिक यह पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ने का सीधा संकेत है.

पूरे इलाके में तेल सप्लाई रोकने की चेतावनी

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि अगर ईरान में अमेरिका और इजरायल के हमले जारी रहे तो होर्मुज जलडमरूमध्य से एक लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. सिर्फ यही नहीं, ईरान ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो पूरे इलाके से तेल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी. इसका मतलब यह होगा कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, कतर और इराक जैसे देशों से भी दुनिया को तेल नहीं मिल पाएगा. इससे दुनिया भर में तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है.

बढ़ते तनाव से संकट और गहरा सकता है

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से साफ है कि आने वाले दिनों में यह संकट और गहरा सकता है. ट्रंप लगातार ईरान पर हमले तेज करने की बात कर रहे हैं. अगर अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान इलाके से ऊर्जा निर्यात रोक देता है तो दुनिया भर में ऊर्जा को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है.

ट्रंप ने दी 20 गुना कार्रवाई की चेतावनी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल की सप्लाई रोकता है तो उसके खिलाफ बीस गुना ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी. ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने तेल रोकने की कोशिश की तो अमेरिका ऐसा हमला करेगा कि ईरान के लिए एक देश के रूप में फिर से खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा.

युद्ध से बढ़ीं ईंधन की कीमतें

ईरान में चल रही जंग का असर अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है. ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को रोक दिया है. यह दुनिया का एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है. इस रास्ते में रुकावट आने से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और दुनिया में ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ती जा रही है.