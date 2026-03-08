हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्महनुमान जी की भक्ति: संकटों से मुक्ति और जीवन को मजबूत बनाने का अचूक मंत्र!

हनुमान जी की भक्ति: संकटों से मुक्ति और जीवन को मजबूत बनाने का अचूक मंत्र!

हनुमान जी की भक्ति केवल संकटमोचन ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन प्रदान करने वाले देवता हैं. यह लेख स्पष्ट करता है कि, अटूट विश्वास से डर पर विजय पाने के साथ मुश्किल से मुश्किल हालात में जीत सकती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 08 Mar 2026 06:59 AM (IST)
हनुमान जी की भक्ति केवल संकटमोचन ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन प्रदान करने वाले देवता हैं. यह लेख स्पष्ट करता है कि, अटूट विश्वास से डर पर विजय पाने के साथ मुश्किल से मुश्किल हालात में जीत सकती है.

हनुमान जी की भक्ति के 5 संकेत

1/5
हनुमान जी की भक्ति केवल संकट में सहायता मांगने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन को मजबूत और संतुलित करने का साधन भी है. “संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा” का संदेश यही दर्शाता है कि, सच्ची श्रद्धा इंसान को मानसिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है. लेकिन कई बार जीवन में हमें मदद देने से परखती है.
हनुमान जी की भक्ति केवल संकट में सहायता मांगने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन को मजबूत और संतुलित करने का साधन भी है. "संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा" का संदेश यही दर्शाता है कि, सच्ची श्रद्धा इंसान को मानसिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है. लेकिन कई बार जीवन में हमें मदद देने से परखती है.
2/5
जब मुश्किल परिस्थितियां सामने आती हैं, तब असली परीक्षा साहस की होती है. हनुमान जी ने समुद्र लांघते समय परिणाम के बारे में सोचा नहीं, बल्कि अपने प्रभु श्रीराम पर दृढ़ विश्वास किया. इसी तरह जीवन में आपको डर के बावजूद आगे बढ़ना पड़े, तो समझिए कि यह आपकी अंदरूनी शक्ति को मजबूत करने का सुनहरा मौका है.
जब मुश्किल परिस्थितियां सामने आती हैं, तब असली परीक्षा साहस की होती है. हनुमान जी ने समुद्र लांघते समय परिणाम के बारे में सोचा नहीं, बल्कि अपने प्रभु श्रीराम पर दृढ़ विश्वास किया. इसी तरह जीवन में आपको डर के बावजूद आगे बढ़ना पड़े, तो समझिए कि यह आपकी अंदरूनी शक्ति को मजबूत करने का सुनहरा मौका है.
Published at : 08 Mar 2026 06:59 AM (IST)
Hinduism Hanuman Ji Lord Hanumana

