हनुमान जी की भक्ति: संकटों से मुक्ति और जीवन को मजबूत बनाने का अचूक मंत्र!

हनुमान जी की भक्ति केवल संकट में सहायता मांगने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन को मजबूत और संतुलित करने का साधन भी है. “संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा” का संदेश यही दर्शाता है कि, सच्ची श्रद्धा इंसान को मानसिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है. लेकिन कई बार जीवन में हमें मदद देने से परखती है.