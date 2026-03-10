चैत्र अमावस्या तिथि 18 मार्च को सुबह 8.25 से 19 मार्च को 6.52 तक रहेगी. इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी. चूंकि अमावस्या और प्रतिपदा दोनों ही तिथि सूर्योदय से मान्य होती है इसलिए अमावस्या का स्नान-दान और घटस्थापना इस बार एक ही दिन होगी.