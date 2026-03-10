हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Chaitra Navratri 2026: चैत्र अमावस्या और नवरात्रि की घटस्थापना एक ही दिन, जानें कैसे होगी घटस्थापना, स्नान-दान

Chaitra Navratri 2026: चैत्र अमावस्या और नवरात्रि की घटस्थापना एक ही दिन, जानें कैसे होगी घटस्थापना, स्नान-दान

Chaitra Navratri 2026: इस बार नवरात्रि 19 मार्च (गुरुवार) से शुरू होकर 27 मार्च तक रहेगी. वहीं पहले दिन 19 मार्च को चैत्र अमावस्या भी रहेगा. ऐसे में जान लें स्नान-दान और घटस्थापना कब होगी.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 10 Mar 2026 10:02 AM (IST)
Chaitra Navratri 2026: इस बार नवरात्रि 19 मार्च (गुरुवार) से शुरू होकर 27 मार्च तक रहेगी. वहीं पहले दिन 19 मार्च को चैत्र अमावस्या भी रहेगा. ऐसे में जान लें स्नान-दान और घटस्थापना कब होगी.

चैत्र नवरात्रि और अमावस्या 2026

1/6
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि जब सूर्योदय में हो तब नवरात्रि की शुरुआत होती है, लेकिन 72 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च 2026 को अमावस्या तिथि पर होगा.
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि जब सूर्योदय में हो तब नवरात्रि की शुरुआत होती है, लेकिन 72 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च 2026 को अमावस्या तिथि पर होगा.
2/6
चैत्र अमावस्या तिथि 18 मार्च को सुबह 8.25 से 19 मार्च को 6.52 तक रहेगी. इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी. चूंकि अमावस्या और प्रतिपदा दोनों ही तिथि सूर्योदय से मान्य होती है इसलिए अमावस्या का स्नान-दान और घटस्थापना इस बार एक ही दिन होगी.
चैत्र अमावस्या तिथि 18 मार्च को सुबह 8.25 से 19 मार्च को 6.52 तक रहेगी. इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी. चूंकि अमावस्या और प्रतिपदा दोनों ही तिथि सूर्योदय से मान्य होती है इसलिए अमावस्या का स्नान-दान और घटस्थापना इस बार एक ही दिन होगी.
Published at : 10 Mar 2026 10:02 AM (IST)
Chaitra Navratri 2026 Chaitra Amavasya 2026

