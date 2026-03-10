क्रिकेटर कुलदीप यादव लेंगे सात फेरे, लखनऊ में रिशेप्शन में CM योगी समेत कई हस्तियां होंगी शामिल

टी-20 विश्वकप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य कुलदीप यादव 14 मार्च को मसूरी में समारोह में वंशिका के साथ सात फेरे लेकर जीवन की नई पारी की शुरुआत करेंगे. इसके बाद 17 मार्च को लखनऊ के सेंट्रम होटल में भव्य रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया जाएगा. इस समारोह में भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी, फिल्म जगत की हस्तियां और राजनीतिक हस्तियां शामिल होने की संभावना है.

बताया जा रहा है कि दोनों की सगाई पिछले साल जून में हो चुकी थी. सगाई के बाद शादी नवंबर में होने की चर्चा थी, लेकिन भारतीय टीम के व्यस्त शेड्यूल के चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया. परिवार इन दिनों शादी के कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है.

परिवार ने सीएम योगी को दिया निमंत्रण

कुलदीप यादव के पिता राम सिंह यादव ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विवाह समारोह का निमंत्रण पत्र सौंपा. सीएम ने इस मौके पर उन्हें और परिवार को बधाई दी. साथ ही कार्य्रकम एम शामिल होने का आश्वासन भी दिया. पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक 13 मार्च को हल्दी और मेहंदी की रस्में होंगी और वहीं मसूरी स्थित एक रिजॉर्ट में ही 14 मार्च को विवाह संपन्न होगा.

लखनऊ में 17 मार्च को होगा रिसेप्शन

17 मार्च को लखनऊ में होने वाले रिसेप्शन कार्यक्रम को लेकर के भी तैयारियां तेज हो गई हैं. लखनऊ में होने वाले रिसेप्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी शिरकत करने की उम्मीद है. इसके साथ ही यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी शामिल होंगे. इसके अलावा उत्तर प्रदेश की तमाम नामचीन हस्तियों के साथ ही फिल्मी जगत के सितारे और भारतीय क्रिकेट टीम की तमाम नामचीन चेहरे शामिल होंगे. कार्यक्रम में कुलदीप यादव के तमाम विदेशी मित्र भी शिरकत करेंगे. यहां बता दें कि इस शादी को लेकर पिछले काफी समय से तैयारियां चल रहीं हैं. अब तारीख निश्चित होने के साथ तैयारियां काफी तेज हो चुकी हैं.