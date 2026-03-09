16 मार्च 2026 को सोम प्रदोष व्रत के दिन शनि और शुक्र दोनों मीन राशि में स्थित रहेंगे, ज्योतिष शास्त्र में इस स्थिति को विशेष ग्रह युति माना जाता है, क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च माने जाते हैं और शनि कर्म, अनुशासन और स्थायित्व का कारक ग्रह है.