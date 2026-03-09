हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSom Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत पर बन 4 अद्भुत संयोग, इन तीन राशियों पर बरसेगी शिव कृपा

Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत पर बन 4 अद्भुत संयोग, इन तीन राशियों पर बरसेगी शिव कृपा

Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत 16 मार्च 2026 को है. इस दिन बेहद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं ऐसे में कुछ राशियों पर भोलेनाथ की कृपा बरसेगी. धन-नौकरी और बिजनेस में वृद्धि होगी.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 09 Mar 2026 07:22 PM (IST)
Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत 16 मार्च 2026 को है. इस दिन बेहद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं ऐसे में कुछ राशियों पर भोलेनाथ की कृपा बरसेगी. धन-नौकरी और बिजनेस में वृद्धि होगी.

सोम प्रदोष व्रत 2026

1/6
पंचांग के अनुसार 16 मार्च को चैत्र माह के पहला सोम प्रदोष व्रत है. इस दिन शिव और सिद्ध योग कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. इसके अलावा इस दिन शुक्रादित्य योग, लक्ष्मी नारायाण योग बन रहा है.
पंचांग के अनुसार 16 मार्च को चैत्र माह के पहला सोम प्रदोष व्रत है. इस दिन शिव और सिद्ध योग कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. इसके अलावा इस दिन शुक्रादित्य योग, लक्ष्मी नारायाण योग बन रहा है.
2/6
16 मार्च 2026 को सोम प्रदोष व्रत के दिन शनि और शुक्र दोनों मीन राशि में स्थित रहेंगे, ज्योतिष शास्त्र में इस स्थिति को विशेष ग्रह युति माना जाता है, क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च माने जाते हैं और शनि कर्म, अनुशासन और स्थायित्व का कारक ग्रह है.
16 मार्च 2026 को सोम प्रदोष व्रत के दिन शनि और शुक्र दोनों मीन राशि में स्थित रहेंगे, ज्योतिष शास्त्र में इस स्थिति को विशेष ग्रह युति माना जाता है, क्योंकि शुक्र मीन राशि में उच्च माने जाते हैं और शनि कर्म, अनुशासन और स्थायित्व का कारक ग्रह है.
Published at : 09 Mar 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
Shiv Ji Rashifal 2026 Pradosh Vrat 2026 Som Pradosh Vrat 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Card Reading 10 March 2026: कन्या राशि वालों पर आर्थिक संकट, उधार लेने की आ सकती है नौबत! जानें टैरो कार्ड्स की बड़ी चेतावनी
Tarot Card Reading: कन्या राशि वालों पर आर्थिक संकट, उधार लेने की आ सकती है नौबत! जानें टैरो कार्ड्स की बड़ी चेतावनी
ग्रह गोचर
Guru Margi 2026: 11 मार्च से गुरु होंगे मार्गी, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, करियर-पैसे में जबरदस्त लाभ
Guru Margi 2026: 11 मार्च से गुरु होंगे मार्गी, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, करियर-पैसे में जबरदस्त लाभ
ग्रह गोचर
Guru Margi 2026: 11 मार्च को बृहस्पति मिथुन राशि में चलेंगे सीधी चाल, जानें 12 राशियों पर इसका असर?
Guru Margi 2026: 11 मार्च को बृहस्पति मिथुन राशि में चलेंगे सीधी चाल, जानें 12 राशियों पर इसका असर?
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 10 मार्च 2026 को इन 3 राशियों पर बरसेगी हनुमान जी की विशेष कृपा, पढ़ें मेष से मीन तक का भविष्यफल
कल का राशिफल: वृषभ राशि के लिए पैतृक संपत्ति का योग, जानें हनुमान जी की कृपा से किस राशि के दूर होंगे संकट? पढ़ें मेष से मीन तक का भविष्यफल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ईशा अंबानी के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया
Rakesh Bedi ने ‘Dhurandhar: The Revenge’ और जमील जमाली के किरदार पर की खास बात
Man Atisundar:😮Raadhya को भगाने का 'dark' game, क्या अंधेरे से हार जाएगा Pratham का प्यार?
Khamenei की मौत के बाद Mojtaba के Supreme Leader बनने का खुला राज! | Iran-Israel War
Mojtaba Khamenei: तेल के खेल में फंसने वाली है जनता ! | Israel Iran War Updates

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव डेस्क
एबीपी लाइव डेस्क
उच्चस्तरीय शिक्षा, नवाचार और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं से बेटियां बन रहीं आत्मनिर्भर
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?
उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?
इंडिया
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें क्या है कारण
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें कारण
बॉलीवुड
रणदीप हुड्डा की पत्नी ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट, लिन लैशराम ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, रोमांटिक हुए एक्टर
रणदीप हुड्डा की पत्नी ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट, लिन लैशराम ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, रोमांटिक हुए एक्टर
क्रिकेट
एमएस धोनी की पोस्ट पर आया गौतम गंभीर का जवाब, टी20 वर्ल्ड जीतने पर दी थी बधाई; फैंस ने पकड़ा सिर
धोनी की पोस्ट पर आया गौतम गंभीर का जवाब, टी20 वर्ल्ड जीतने पर दी थी बधाई
यूटिलिटी
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
इंडिया
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल गांधी की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget