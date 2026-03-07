हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ramadan 2026: प्रेग्नेंट महिलाएं रोजा रखें या नहीं? इस्लाम में क्या है हुक्म

Ramadan 2026: प्रेग्नेंट महिलाएं रोजा रखें या नहीं? इस्लाम में क्या है हुक्म

Ramadan 2026: महिलाओं की सेहत और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस्लाम में कुछ सहूलियतें दी गई हैं. रमजान के महीने में भी गर्भवती महिलाओ के लिए शरीयत के मुताबिक संतुलित निमय बनाए गए हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 07 Mar 2026 04:43 PM (IST)
Ramadan 2026: महिलाओं की सेहत और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस्लाम में कुछ सहूलियतें दी गई हैं. रमजान के महीने में भी गर्भवती महिलाओ के लिए शरीयत के मुताबिक संतुलित निमय बनाए गए हैं.

गर्भवती महिला के रोजा रखने के नियम

1/7
मुसलमानों के लिए माह-ए-रमाजान सबसे पाक और इबादत वाला महीना होता है. भारत में 19 फरवरी 2026 से रमजान की शुरुआत हो चुकी है और रोजेदार अकीदत के साथ हर दिन रोजा रख रहे हैं.
मुसलमानों के लिए माह-ए-रमाजान सबसे पाक और इबादत वाला महीना होता है. भारत में 19 फरवरी 2026 से रमजान की शुरुआत हो चुकी है और रोजेदार अकीदत के साथ हर दिन रोजा रख रहे हैं.
2/7
हर मुसलमान के लिए रमजान का महीना खास महत्व रखता है और हर मुललमान पर रोजा रखना फर्ज भी है. लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियों के कारण महिलाओं का रोजा छूट जाता है. जैसे- पीरियड्स, प्रेग्नेंसी या बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएं.
हर मुसलमान के लिए रमजान का महीना खास महत्व रखता है और हर मुललमान पर रोजा रखना फर्ज भी है. लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियों के कारण महिलाओं का रोजा छूट जाता है. जैसे- पीरियड्स, प्रेग्नेंसी या बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएं.
Published at : 07 Mar 2026 04:43 PM (IST)
Islam Pregnant Woman Roza Ramazan Ramadan 2026

