हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाफाइन आर्ट्स में करियर के शानदार मौके, जानें फैशन डिजाइनर से ग्राफिक डिजाइनर तक के विकल्प

फाइन आर्ट्स में करियर के शानदार मौके, जानें फैशन डिजाइनर से ग्राफिक डिजाइनर तक के विकल्प

फाइन आर्ट्स एक रचनात्मक क्षेत्र है जिसमें छात्र अपनी कल्पनाशक्ति और कला कौशल के जरिए बेहतर करियर बना सकते हैं. जानें कौन से हैं विकल्प?

By : एबीपी लाइव | Updated at : 10 Mar 2026 10:12 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में फाइन आर्ट्स का क्षेत्र तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है. इस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए रचनात्मकता और नई सोच बहुत जरूरी होती है. फैशन, मीडिया, विज्ञापन और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में फाइन आर्ट्स से जुड़े पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है. यदि किसी छात्र की रुचि ड्रॉइंग, पेंटिंग या डिजाइनिंग में है, तो फाइन आर्ट्स उनके लिए एक बेहतरीन करियर विकल्प साबित हो सकता है.

फाइन आर्ट्स में करियर के अवसर
फाइन आर्ट्स की पढ़ाई छात्रों को कला और डिजाइन से जुड़ी विभिन्न तकनीकों की जानकारी देती है.इसके जरिए छात्र अपनी क्रिएटिव सोच को पेशेवर काम में बदल सकते हैं. इस क्षेत्र में फैशन डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर और फाइन आर्ट्स टीचर जैसे कई करियर विकल्प मौजूद हैं. इसके अलावा मीडिया, विज्ञापन एजेंसियों और डिजाइन कंपनियों में भी फाइन आर्ट्स के छात्रों के लिए रोजगार के अच्छे अवसर मिलते हैं.

फैशन डिजाइनर
फैशन डिजाइनिंग फाइन आर्ट्स के सबसे लोकप्रिय करियर विकल्पों में से एक है. फैशन डिजाइनर कपड़ों, एक्सेसरीज़ और नए फैशन ट्रेंड्स को डिजाइन करते हैं. भारत में फैशन डिजाइनर्स को उनकी रचनात्मकता और कल्पनाशक्ति के लिए काफी सम्मान मिलता है. वे फैशन इंडस्ट्री के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री और बड़े ब्रांड्स के लिए भी काम कर सकते हैं. इस क्षेत्र में अनुभव बढ़ने के साथ आय और पहचान दोनों में वृद्धि होती है.

ग्राफिक डिजाइनर
ग्राफिक डिजाइनिंग भी फाइन आर्ट्स के छात्रों के लिए एक आकर्षक करियर विकल्प है. ग्राफिक डिजाइनर चित्रों, इलस्ट्रेशन, रंगों और टेक्स्ट का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के डिजाइन तैयार करते हैं. इन डिजाइनों का उपयोग विज्ञापन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सोशल मीडिया में किया जाता है. आज के डिजिटल युग में ग्राफिक डिजाइनर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और इस क्षेत्र में काम करने के कई अवसर मौजूद हैं.


फाइन आर्ट्स टीचर
फाइन आर्ट्स टीचर स्कूलों, कॉलेजों और आर्ट संस्थानों में छात्रों को ड्रॉइंग, पेंटिंग और अन्य कला से जुड़ी गतिविधियां सिखाते हैं. वे छात्रों की रचनात्मकता और कला प्रतिभा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. फाइन आर्ट्स टीचर बनने के लिए आमतौर पर बीएफए या एमएफए  की डिग्री के साथ अच्छे शिक्षण कौशल की आवश्यकता होती है.

यह भी पढ़ें - रेलटेल में मैनेजर बनने का मौका, योग्य अभ्यर्थियों को 1.80 लाख तक मिलेगा वेतन

कितनी मिलती है सैलरी ?
फाइन आर्ट्स से जुड़े विभिन्न करियर विकल्पों में अच्छी सैलरी मिलने की संभावना रहती है. भारत में एक फैशन डिजाइनर की औसत सैलरी लगभग 4.3 लाख रुपये प्रति वर्ष होती है. वहीं एक ग्राफिक डिजाइनर की औसत सैलरी लगभग 3.8 लाख रुपये प्रति वर्ष होती है.इसके अलावा फाइन आर्ट्स टीचर की औसत सैलरी करीब 3.6 लाख रुपये प्रति वर्ष मानी जाती है.अनुभव और कौशल बढ़ने के साथ इन क्षेत्रों में आय भी बढ़ती जाती है.

कितनी होती है फीस ?
फाइन आर्ट्स के कोर्स की फीस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. भारत में बीएफए  की फीस सरकारी कॉलेजों में आमतौर पर 10 हजार से 50 हजार रुपये प्रति वर्ष तक होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में यह फीस 50 हजार से 2 लाख रुपये प्रति वर्ष तक हो सकती है. वहीं एमएफए  की फीस भी संस्थान के आधार पर अलग-अलग होती है. कई संस्थान छात्रों को स्कॉलरशिप और आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं.

यह भी पढ़ें - बिहार में सरकारी नौकरी का मौका, पुलिस कॉन्स्टेबल से लेकर सिविल जज के पदों पर भर्ती

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 10 Mar 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Education Fine Arts Careers Career Options After BFA/MFA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
फाइन आर्ट्स में करियर के शानदार मौके, जानें फैशन डिजाइनर से ग्राफिक डिजाइनर तक के विकल्प
फाइन आर्ट्स में करियर के शानदार मौके, जानें फैशन डिजाइनर से ग्राफिक डिजाइनर तक के विकल्प
शिक्षा
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
शिक्षा
नए सिरे से शुरुआत की उम्मीद, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ने MBBS कोर्स के लिए किया आवेदन
नए सिरे से शुरुआत की उम्मीद, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ने MBBS कोर्स के लिए किया आवेदन
शिक्षा
बिहार में सरकारी नौकरी का मौका, पुलिस कॉन्स्टेबल से लेकर सिविल जज के पदों पर भर्ती
बिहार में सरकारी नौकरी का मौका, पुलिस कॉन्स्टेबल से लेकर सिविल जज के पदों पर भर्ती
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-Iran War: 'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब
'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्रिकेटर कुलदीप यादव लेंगे सात फेरे, लखनऊ में रिशेप्शन में CM योगी समेत कई हस्तियां होंगी शामिल
क्रिकेटर कुलदीप यादव लेंगे सात फेरे, लखनऊ में रिशेप्शन में CM योगी समेत कई हस्तियां होंगी शामिल
विश्व
'तेल की सप्लाई रुकी तो तबाही तय', ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, बोले- 20 गुना बड़ा अटैक करेंगे
'तेल की सप्लाई रुकी तो तबाही तय', ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, बोले- 20 गुना बड़ा अटैक करेंगे
स्पोर्ट्स
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
बॉलीवुड
अब कैसी है सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत? कब होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज? जानें-अपडेट
अब कैसी है सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत? कब होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज? जानें-अपडेट
विश्व
US Israel Iran War: 'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
ट्रेंडिंग
Video: बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर
बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर
जनरल नॉलेज
Persian Gulf Hot Water: इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन
इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget