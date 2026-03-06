हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी पर गणपति संग पाएं शिव कृपा, शिवलिंग पर चढ़ाएं ये खास चीजें

Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी पर गणपति संग पाएं शिव कृपा, शिवलिंग पर चढ़ाएं ये खास चीजें

Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026: 6 मार्च को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी है. यह दिन गणपति के साथ शिवजी कृपा पाने का अच्छा मौका है. आज शिवलिंग में कुछ विशेष चीजें अर्पित करने से बिगड़े काम बनने हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 06 Mar 2026 05:30 AM (IST)
Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026: 6 मार्च को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी है. यह दिन गणपति के साथ शिवजी कृपा पाने का अच्छा मौका है. आज शिवलिंग में कुछ विशेष चीजें अर्पित करने से बिगड़े काम बनने हैं.

भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 2026

1/6
संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है. यह तिथि गणपति पूजा के लिए समर्पित होती है. इसलिए भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित होता है.
संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है. यह तिथि गणपति पूजा के लिए समर्पित होती है. इसलिए भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित होता है.
2/6
पंचांग के अनुसार, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 मार्च शाम 7:53 मिनट से शुरू होगी और 7 मार्च शाम 7:17 मिनट तक रहेगी. संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा पूजन का भी महत्व होता है, इसलिए 6 मार्च को ही भालचंद्र संकष्टी मनाई जाएगी.
पंचांग के अनुसार, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 मार्च शाम 7:53 मिनट से शुरू होगी और 7 मार्च शाम 7:17 मिनट तक रहेगी. संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा पूजन का भी महत्व होता है, इसलिए 6 मार्च को ही भालचंद्र संकष्टी मनाई जाएगी.
Published at : 06 Mar 2026 05:30 AM (IST)
Ganesh Puja Shivling Puja Sankashti Chaturthi 2026 Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026

