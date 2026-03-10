Panchang 10 March 2026: आज शीतला सप्तमी का शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 10 March 2026: 10 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.
Hindi Panchang 10 मार्च 2026: आज 10 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष सप्तमी यानी शीतला सप्तमी है. मान्यता है कि इस दिन मां शीतला की श्रद्धा से पूजा करने से परिवार को चेचक, बुखार, त्वचा रोग और अन्य संक्रामक रोगों से रक्षा मिलती है. इसे बासोड़ा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन माता को ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है.
- 10 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 10 March 2026)
|तिथि
|
सप्तमी (9 मार्च 2026, रात 11.27 - 11 मार्च 2026, सुबह 1.54)
|वार
|मंगलवार
|नक्षत्र
|अनुराधा
|योग
|रवि योग, और हर्षण योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|देर रात 1.01
|चंद्रोस्त
|सुबह 10.19, 11 मार्च
|चंद्र राशि
|वृश्चिक
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.38 - सुबह 8.06
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.26 - रात 07.57
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 3.29 - शाम 4.58
|यमगण्ड काल
|सुबह 9.34 - सुबह 11.03
|आडल योग
|रात 7.05 - सुबह 6.36, 11 मार्च
|गुलिक काल
|दोपहर 12.32 - दोपहर 2.00
|विडाल योग
|सुबह 6.37- सुबह 7.05
|भद्रा काल
|सुबह 6.37 - दोपहर 12.40
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 10 March 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|वृश्चिक
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
- किन राशियों को लाभ
|वृषभ राशि
|किरायेदारी से जुड़ी कोई परेशानी चल रही है, तो उसका हल मिलने की संभावना है। मित्रों से भी मुलाकात होगी.
- कौन सी राशियां संभलकर रहें
|सिंह राशि
|अपनी योजनाओं को लागू करने से पहले एक बार फिर उन पर विचार कर लें. परेशानी आने पर वरिष्ठ लोगों की सलाह लेने से बचें नहीं.
FAQs: 10 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन हर्षण और रवि योग बन रहा है
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी-नवमी कब ? जानें डेट, पूजा मुहूर्त, कन्या पूजन किस दिन होगा
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL