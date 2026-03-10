हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Panchang 10 March 2026: आज शीतला सप्तमी का शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग देखें

Panchang 10 March 2026: आज शीतला सप्तमी का शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 10 March 2026: 10 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 10 Mar 2026 06:09 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 10 मार्च 2026: आज 10 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष सप्तमी यानी शीतला सप्तमी है. मान्यता है कि इस दिन मां शीतला की श्रद्धा से पूजा करने से परिवार को चेचक, बुखार, त्वचा रोग और अन्य संक्रामक रोगों से रक्षा मिलती है. इसे बासोड़ा भी कहते हैं क्योंकि इस दिन माता को ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है.

  • 10 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 10 March 2026)
तिथि

सप्तमी (9 मार्च 2026, रात 11.27 - 11 मार्च 2026, सुबह 1.54)
वार मंगलवार
नक्षत्र अनुराधा
योग रवि योग, और हर्षण योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 देर रात 1.01
चंद्रोस्त
 सुबह 10.19, 11 मार्च
चंद्र राशि
 वृश्चिक
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 6.38 - सुबह 8.06
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.26 - रात 07.57
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.29 - शाम 4.58
यमगण्ड काल सुबह 9.34 - सुबह 11.03 
आडल योग रात 7.05 - सुबह 6.36, 11 मार्च
गुलिक काल
 दोपहर 12.32 - दोपहर 2.00 
विडाल योग सुबह 6.37- सुबह 7.05
भद्रा काल सुबह 6.37 - दोपहर 12.40
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 10 March 2026)
सूर्य कुंभ
चंद्रमा वृश्चिक
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र कुंभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह
  • किन राशियों को लाभ
वृषभ राशि किरायेदारी से जुड़ी कोई परेशानी चल रही है, तो उसका हल मिलने की संभावना है। मित्रों से भी मुलाकात होगी.
  • कौन सी राशियां संभलकर रहें
सिंह राशि अपनी योजनाओं को लागू करने से पहले एक बार फिर उन पर विचार कर लें. परेशानी आने पर वरिष्ठ लोगों की सलाह लेने से बचें नहीं.

FAQs: 10 मार्च 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

नीम को माता शीतला का प्रिय माना जाता है. घर में नीम के पत्ते रखें. पूजा में नीम के पत्तों का प्रयोग करें. संतान को रोगों से बचाने के लिए ये उपाय कारगर है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन हर्षण और रवि योग बन रहा है

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी-नवमी कब ? जानें डेट, पूजा मुहूर्त, कन्या पूजन किस दिन होगा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 10 Mar 2026 05:57 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Sheetala Saptami 2026
और पढ़ें
