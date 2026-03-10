हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाकाल दर्शन 10 मार्च 2026: शीतला सप्तमी पर करें बाबा महाकाल के दर्शन, दूर होंगे कष्ट और रोग!

Mahakaleshwar Jyotirlinga: आज 10 मार्च 2026, मंगलवार को शीतला सप्तमी है. बाबा महाकाल के दर्शन के साथ माता शीतला की पूजा करने से तमाम रोग-कष्टों का निवारण होता है. घर बैठें करिए बाबा महाकाल के दर्शन!

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 10 Mar 2026 06:43 AM (IST)
Preferred Sources

Mahakaleshwar Jyotirlinga 10 March 2026 Darshan: आज 10 मार्च 2026 चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जिसे शीतला सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है. इस दिन श्रद्धालु माता शीतला की पूजा करते हैं और बीमारियों से रक्षा करने की कामना करते हैं. इसी खास मौके पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और भी खास माना जाता है. 

उज्जैन स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. 

आज बाबा महाकाल और माता शीतला की पूजा का खास महत्व!

चैत्र माह की शीतला सप्तमी के दिन मंदिरों में खास पूजा-अर्चना और अभिषेक किया जाता है. मान्यताओं के मुताबिक, इस दिन भगवान शिव और माता शीतला की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है. भक्त सुबह उठकर नहाने के बाद भगवान महाकाल के दर्शन करने के साथ उन्हें जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं. 

उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. आप भी घर बैठै रोजाना उनके लाइव दर्शन कर सकते हैं. इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती में भी शामिल हो सकते हैं. माना जाता है कि, महाकाल के दर्शन करने से जीवन में तमाम कष्ट दूर होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. 

Sheetala Saptami 2026: शीतला पूजा में करें इस चालीसा का पाठ, संतान की रोगों से रक्षा करेंगी आरोग्य की देवी!

माता शीतला की पूजा से आएगी सुख-समृद्धि

शीतला सप्तमी के दिन माता शीतला की पूजा करने से साथ ठंडे भोजन का विशेष महत्व होता है. कई जगहों पर लोग एक दिन पहले भोजन बनाकर आज के दिन उसी भोजनन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं. इसे सेहत और रोगों से बचाव के लिए शुभता के नजरिए से देखा जाता है. 

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस खास मौके पर भगवान शिव के दर्शन और माता शीतला की पूजा करने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इसलिए आज के दिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा का खास महत्व है.

Hanuman Janmotsav 2026: हनुमान जन्मोत्सव 2026 में कब ? नोट करें डेट और पूजा मुहूर्त

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

Published at : 10 Mar 2026 06:43 AM (IST)
Mahakaleshwar Jyotirlinga Mahakal Aarti UJJAIN
