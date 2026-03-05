हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मखाटू श्याम में निशान लेकर क्यों जाते हैं भक्त? जानिए इसका धार्मिक महत्व और नियम? देखें फोटो

खाटू श्याम में निशान लेकर क्यों जाते हैं भक्त? जानिए इसका धार्मिक महत्व और नियम? देखें फोटो

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 05 Mar 2026 05:00 PM (IST)
Khatu Shayam Nishan Importance: खाटू श्याम आने वाले भक्त निशान लेकर 17 किमी की लंबी यात्रा तय करते हैं. जानिए आखिर ये निशान यात्रा क्या है और इसका आध्यात्मिक महत्व श्यामप्रेमियों के लिए क्यों खास?

खाटू श्याम निशान यात्रा महत्व और नियम

Tags :
Hinduism RAJASTHAN Khatu

