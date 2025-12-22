ऋतिक रोशन के कजिन की सगाई, गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने दिए फैमिली संग पोज

ऋतिक रोशन और सबा आजाद काफी समय से डेट कर रहे हैं. दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है. सबा ऋतिक के फैमिली फंक्शन्स का भी हिस्सा बनती हैं. हाल ही में ऋतिक के कजिन ईशान रोशन की सगाई हुई. इस दौरान सबा भी नजर आईं. सबा ने पूरी रोशन फैमिली के साथ पोज दिए. सबा और ऋतिक कपल गोल्स दे रहे थे.

ऋतिक के कजिन की सगाई

बता दें कि ईशान रोशन म्यूजिक कंपोजर राजेश रोशन के बेटे हैं. उन्होंने गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या सिंह के साथ सगाई कर ली है. उनकी सगाई 20 दिसंबर को हुई. इस सेरेमनी में फैमिली ही शामिल हुई.

सोशल मीडिया पर वायरल उनकी सगाई की फोटो में सभी को एथनिक आउटफिट में देखा जा सकता है. सबा को सिल्वर डिजाइन कुर्ता सेट में देखा गया. उन्होंने साइड पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई थी. वहीं ऋतिक को भी व्हाइट कुर्ता पायजामा में देखा गया.

सगाई के बाद ईशान ने मंगेतर के साथ फोटो शेयर की. इस फोटो में ऐश्वर्या और ईशान साथ में पोज दे रहे हैं. ऐश्वर्या को हाथ में रिंग फ्लॉन्ट करते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम पर सगाई की फोटोज शेयर की. इन फोटोज में पूरी फैमिली दिखीं.

ऋतिक रोशन के रिलेशनशिप

ऋतिक रोशन के रिलेशनशिप की बात करें तो उनकी शादी सुजैन खान के साथ हुई थी. इस शादी से उन्हें दो बेटे हैं. बेटों के नाम हैं ऋदान और रेहान. ऋतिक और सुजैन की शादी ज्यादा चल नहीं पाई. हालांकि, तलाक के बाद उनके बीच अच्छी दोस्ती है.

सुजैन से अलग होने के कई सालों बाद अब ऋतिक रोशन सबा आजाद को डेट कर रहे हैं. सबा ने ऋतिक संग अपने रिश्ते को लेकर बात की थी. हॉलीवुड रिपोर्टर संग बातचीत में उन्होंने कहा था, 'मैं अपनी जिदगी में, यहां तक कि अपने रिलेशनशिप में भी नॉर्मलेसी बनाए रखती हूं. ये गलतफ़हमी है कि जो लोग पब्लिक में होते हैं, उनकी ज़िंदगी आम नहीं होती. हर कोई बस अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी जी रहा होता है.'