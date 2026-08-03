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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहोर्मुज को लेकर ओमान-ईरान के बीच फाइनल हुई डील, बनेगा नया रास्ता?

होर्मुज को लेकर ओमान-ईरान के बीच फाइनल हुई डील, बनेगा नया रास्ता?

Hormuz Strait: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने रविवार (2 अगस्त 2026) को कैबिनेट की बैठक में कहा कि ओमान और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ी है और अब यह अंतिम रूप लेने की ओर है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 03 Aug 2026 09:28 AM (IST)
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ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत अपने अंतिम चरण में है. सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए की रिपोर्ट के अनुसार, अरागची ने रविवार को कैबिनेट की बैठक में कहा कि बातचीत आगे बढ़ी है और अब यह अंतिम रूप लेने की ओर है.

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को सरकारी आईआरआईबी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में ईरान-ओमान बातचीत के बारे में विस्तार से बताते हुए ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर पहुंचना जलमार्ग के फिर से खुलने या बंद रहने से संबंधित नहीं है.

नया रास्ता बनाने पर होगा काम

बघाई ने कहा कि ईरान और ओमान जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) में 'ट्रैफ़िक सेपरेशन स्कीम' के तहत एक 'नया रास्ता' तय करने पर काम कर रहे हैं, जो दोनों पक्षों के संप्रभु अधिकारों के साथ-साथ ईरान के राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर सके. ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री सैयद माजिद एब्न अल-रेजा ने रविवार को कहा कि तेहरान 'दुश्मन' की हर धमकी को 'असली और ध्यान देने लायक' मानता है और इसे सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध मानने से इनकार करता है.

हम न तो हैरान होंगे और न ही चुपचाप बैठे रहेंगे

अल-रेजा ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, 'हम न तो हैरान होंगे और न ही चुपचाप बैठे रहेंगे. हम धमकियों का इस्तेमाल अपनी तैयारी बढ़ाने, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और अपनी ताकत बढ़ाने के आधार के तौर पर करते हैं.' यह बात उन्होंने तब कही जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे ईरान पर नए हमले न करने पर सहमत हो गए हैं.

तेहरान की पकड़ होर्मुज पर मजबूत

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ संयुक्त हमले किए जाने के बाद तेहरान ने जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. अमेरिकी सेना ने पिछले महीने ईरानी ठिकानों पर कई बार हमले किए. उनका कहना था कि ये हमले जलडमरूमध्य में जहाजों पर ईरान के किए गए हमलों के जवाब में थे और इनका मकसद "व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को कम करना" था. इसके जवाब में ईरान ने इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सुविधाओं को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए.

इनपुट-आईएएनएस

यह भी पढ़ें: विश्व युद्ध जैसे अटैक का था प्लान- ट्रंप की वॉर्निंग, ईरान बोला- 'US ने हिमाकत की तो...'

About the author दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 03 Aug 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Trump Oman US Iran War IRAN US-Iran War Hormuz Strait
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