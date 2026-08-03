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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सवनडे की 5 सबसे बड़ी साझेदारियां, 11 साल से ये रिकॉर्ड कायम

वनडे की 5 सबसे बड़ी साझेदारियां, 11 साल से ये रिकॉर्ड कायम

क्रिस गेल और मार्लन सैमुअल्स की 372 रनों की साझेदारी वनडे इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी है. सचिन-द्रविड़, गांगुली-द्रविड़, शाई होप-कैंपबेल और फखर-इमाम की जोड़ी भी इस सूची में शामिल हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 03 Aug 2026 09:52 AM (IST)
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वनडे क्रिकेट में जब दो बल्लेबाज लंबी साझेदारी निभाते हैं तो मैच का नतीजा लगभग तय हो जाता है. क्रिकेट इतिहास में कई ऐसी जोड़ियां देखने को मिलीं, जिन्होंने गेंदबाजों की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया और रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. आज भी सबसे बड़ी वनडे साझेदारी का विश्व रिकॉर्ड 11 साल से कायम है. आइए जानते हैं वनडे इतिहास की पांच सबसे बड़ी साझेदारियों के बारे में.

1. क्रिस गेल और मार्लन सैमुअल्स, 372 रन

आईसीसी वनडे विश्व कप 24 फरवरी 2015 को वेस्टइंडीज का सामना जिम्बाब्वे के साथ हुआ था. इस मुकाबले में टीम का पहला विकेट बिना खाता खोले गिर गया था, लेकिन इसके बाद क्रिस गेल और मार्लन सैमुअल्स ने इतिहास रच दिया. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 372 रन जोड़े, जो आज भी वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है. इस मैच में गेल ने दोहरा शतक लगाया, जबकि सैमुअल्स ने शानदार शतक जड़ा.

2. शाई होप और जॉन कैंपबेल, 365 रन

डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ शाई होप और जॉन कैंपबेल ने 5 मई 2019 को पहले विकेट के लिए 365 रनों की अविजित साझेदारी की. यह वनडे इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी और किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. दोनों बल्लेबाजों ने शतक जड़कर वेस्टइंडीज को शानदार शुरुआत दिलाई.

3. सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़, 331 रन

हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने दूसरे विकेट के 8 नवंबर 1999 को, लिए 331 रन जोड़कर नया इतिहास रच दिया. सचिन ने नाबाद 186 रन बनाए, जबकि द्रविड़ ने 153 रनों की बेहतरीन पारी खेली. उस समय यह वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी साझेदारी थी.

4. सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़, 318 रन

1999 विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ टॉनटन में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने दूसरे विकेट के लिए 318 रनों की साझेदारी की. गांगुली ने 183 रन बनाए, जबकि द्रविड़ ने 145 रनों की शानदार पारी खेली. विश्व कप इतिहास की यह सबसे यादगार साझेदारियों में से एक मानी जाती है.

5. फखर जमान और इमाम-उल-हक, 304 रन

20 जुलाई 2018 को बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमान और इमाम-उल-हक ने पहले विकेट के लिए 304 रन जोड़े. फखर ने नाबाद 210 रन बनाए, जबकि इमाम ने शानदार शतक लगाया. यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी वनडे साझेदारी है.

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11 साल से कायम है विश्व रिकॉर्ड

क्रिस गेल और मार्लन सैमुअल्स द्वारा 2015 विश्व कप में बनाई गई 372 रनों की साझेदारी आज भी वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है. कई जोड़ियां इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचीं, लेकिन पिछले 11 वर्षों में कोई भी इसे तोड़ नहीं सका.

यह भी पढ़ें- वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान: ग्रीव्स-किंग की दमदार पारी, शुरुआती झटकों से उभरी कैरेबियाई टीम

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 03 Aug 2026 09:52 AM (IST)
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