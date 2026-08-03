अखिलेश को OP राजभर ने दी कव्वाली सीखने की सलाह, कहा- 2027 के बाद...

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला करते हुए उन्हें कव्वाली सीखने की सलाह दी है. राजभर ने कहा कि 2027 के चुनाव के बाद उन्हें यही काम आने वाला है. सुभासपा प्रमुख ने पप्पू यादव के प्रदर्शन पर सपा का पक्ष साफ़ करने की भी मांग की.

अखिलेश यादव पर उठाए सवाल

राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'अखिलेश जी, आज सीधा सवाल. संसद में पप्पू यादव कांड/करतूत पर सपा का स्टैंड क्या है? आपके सांसद राजीव राय जी ने कहा- प्रदर्शन हमारा नहीं था. पप्पू जी जबरन घुस गए थे. वैसे ही जैसे राजीव राय जी किसी की जमीन पर कब्जा के लिए घुस गए.

पवन पांडे जी ने कहा- पप्पू यादव ने गलत किया था. वैसे ही जैसे जीवनभर राम मंदिर से घृणा करने के बाद चढ़ावा चोरी पर मौसमी हिंदू बन गए. अवधेश प्रसाद जी बोले, नाटक सही था या ग़लत - ये जनता तय करेगी. वैसे ही जैसे अगले साल आपको सबक सिखाने का फ़ैसला करेगी. या बिहार से लालू की जा फोन आने के बाद आप बेशर्मी से पप्पू यादव का बचाव कर रहे हैं.

सपा की लाइन- राजीव राय की लाइन है, पवन पांडे की लाइन है, अवधेश प्रसाद जी की लाइन है या जाति प्रेम में आप जिस तरह पप्पू यादव की बेहूदगी का बचाव कर रहे हैं, यही यादववाद आपकी लाइन है या, आपकी लाइन वही तुष्टीकरण वाली है, जिसमें हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का मजाक दाढ़ी-टोपी वाले वर्ग का वोट लूटा जाता है.

पप्पू यादव पर जिस चाकू से हुआ हमला, सामने आई उसकी तस्वीर

ट्विटर-एसी-पीसी वाली में राजनीति में आपने हनुमान जी की भी 51 हजार की बोली लगा दी! दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आप क्या कर रहे हैं, सब दिख रहा है. कांग्रेस से कुछ भी सीख नहीं पाए हैं, कम से कम कव्वाली तो सीख लीजिए, 2027 के बाद वही काम आने वाली है.'

पप्पू यादव को लेकर मचा बवाल

बता दें कि संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विरोधी दलों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसद पप्पू यादव भगवा पहनकर राम मंदिर में चोरी का नाटक किया, जिस पर साधु-संतों और तमाम हिन्दू संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. उन्होंने इसे भगवा और साधु संतों का अपमान बताया है.

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