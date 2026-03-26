बार-बार धोने से भी कपड़ों से नहीं जा रही पसीने की बदबू, आजमाएं ये ट्रिक

पसीने से भीगे कपड़ों को ज्यादा देर तक ऐसे ही छोड़ना सबसे बड़ी गलती होती है. इससे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और बदबू और ज्यादा तेज हो जाती है. कोशिश करें कि कपड़ों को तुरंत धो लें. अगर धोना संभव न हो तो उन्हें खुली हवा या धूप में सुखा दें.