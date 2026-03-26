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बार-बार धोने से भी कपड़ों से नहीं जा रही पसीने की बदबू, आजमाएं ये ट्रिक
कई बार ऐसा होता है कि कपड़े साफ दिखते तो हैं, लेकिन उनमें से अजीब सी गंध आती रहती है, जिससे खुद को और आसपास के लोगों को भी असहज महसूस होता है.
गर्मियों का मौसम आते ही पसीना आना आम बात है, लेकिन परेशानी तब बढ़ जाती है जब यह पसीना हमारे कपड़ों में बस जाता है और बार-बार धोने के बाद भी उसकी बदबू नहीं जाती है. कई बार ऐसा होता है कि कपड़े साफ दिखते तो हैं, लेकिन उनमें से अजीब सी गंध आती रहती है. अगर सही तरीके से कपड़ों की देखभाल न की जाए तो यह समस्या और बढ़ सकती है. अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. आइए आज हम आपको आसान और कारगर ट्रिक बताते हैं, जिनकी मदद से आप अपने कपड़ों से जिद्दी बदबू को दूर कर सकते हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 06:01 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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