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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलबार-बार धोने से भी कपड़ों से नहीं जा रही पसीने की बदबू, आजमाएं ये ट्रिक

बार-बार धोने से भी कपड़ों से नहीं जा रही पसीने की बदबू, आजमाएं ये ट्रिक

कई बार ऐसा होता है कि कपड़े साफ दिखते तो हैं, लेकिन उनमें से अजीब सी गंध आती रहती है, जिससे खुद को और आसपास के लोगों को भी असहज महसूस होता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Mar 2026 06:01 PM (IST)
कई बार ऐसा होता है कि कपड़े साफ दिखते तो हैं, लेकिन उनमें से अजीब सी गंध आती रहती है, जिससे खुद को और आसपास के लोगों को भी असहज महसूस होता है.

गर्मियों का मौसम आते ही पसीना आना आम बात है, लेकिन परेशानी तब बढ़ जाती है जब यह पसीना हमारे कपड़ों में बस जाता है और बार-बार धोने के बाद भी उसकी बदबू नहीं जाती है. कई बार ऐसा होता है कि कपड़े साफ दिखते तो हैं, लेकिन उनमें से अजीब सी गंध आती रहती है. अगर सही तरीके से कपड़ों की देखभाल न की जाए तो यह समस्या और बढ़ सकती है. अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. आइए आज हम आपको आसान और कारगर ट्रिक बताते हैं, जिनकी मदद से आप अपने कपड़ों से जिद्दी बदबू को दूर कर सकते हैं.

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पसीने से भीगे कपड़ों को ज्यादा देर तक ऐसे ही छोड़ना सबसे बड़ी गलती होती है. इससे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और बदबू और ज्यादा तेज हो जाती है. कोशिश करें कि कपड़ों को तुरंत धो लें. अगर धोना संभव न हो तो उन्हें खुली हवा या धूप में सुखा दें.
पसीने से भीगे कपड़ों को ज्यादा देर तक ऐसे ही छोड़ना सबसे बड़ी गलती होती है. इससे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और बदबू और ज्यादा तेज हो जाती है. कोशिश करें कि कपड़ों को तुरंत धो लें. अगर धोना संभव न हो तो उन्हें खुली हवा या धूप में सुखा दें.
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सफेद सिरका बदबू दूर करने में बेहद असरदार होता है. एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा सिरका मिलाएं. कपड़ों को 15–20 मिनट के लिए भिगो दें. यह बैक्टीरिया को खत्म करके कपड़ों को फ्रेश बना देता है.
सफेद सिरका बदबू दूर करने में बेहद असरदार होता है. एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा सिरका मिलाएं. कपड़ों को 15–20 मिनट के लिए भिगो दें. यह बैक्टीरिया को खत्म करके कपड़ों को फ्रेश बना देता है.
Published at : 26 Mar 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Sweat Smell Smell Removal Tips Ways To Remove Bad Smell Odour Removal Tips

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