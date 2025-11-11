हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलOffice leave Excuses: बॉस के सामने बना देना ये वाले बहाने, फटाक से मिल जाएगी लंबी छुट्टी

Office leave Excuses: बॉस के सामने बना देना ये वाले बहाने, फटाक से मिल जाएगी लंबी छुट्टी

best excuses for long leave: ऑफिस की भागदौड़ के बाद इंसान को आराम चाहिए होता है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपको लंबी छुट्टी चाहिए ऑफिस से, तो आप क्या बहाना बना सकते हैं अपने बॉस के सामने

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Nov 2025 07:15 PM (IST)
ऑफिस की भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी-कभी ऐसा वक्त आता है जब दिमाग और शरीर दोनों ब्रेक मांगते हैं. लेकिन दिक्कत तब होती है जब छुट्टी लेने की बात आते ही बॉस का चेहरा सख्त हो जाता है. ऐसे में अगर आपको तुरंत लंबी छुट्टी चाहिए, तो कुछ स्मार्ट और हेल्दी बहाने आपके काम आ सकते हैं जो सच भी लगें और असरदार भी हों. चलिए आपको बताते हैं जबरदस्त बहाने छुट्टी के लिए.

1/6
सबसे पहले और असरदार बहाना होता है हेल्थ इश्यू. आप कह सकते हैं कि डॉक्टर ने स्ट्रेस या माइग्रेन की वजह से कुछ दिन रेस्ट करने को कहा है. ऐसे कारणों को बॉस आमतौर पर सीरियसली लेते हैं. चाहें तो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की फोटो दिखा दीजिए मामला तुरंत क्लियर हो जाएगा.
सबसे पहले और असरदार बहाना होता है हेल्थ इश्यू. आप कह सकते हैं कि डॉक्टर ने स्ट्रेस या माइग्रेन की वजह से कुछ दिन रेस्ट करने को कहा है. ऐसे कारणों को बॉस आमतौर पर सीरियसली लेते हैं. चाहें तो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की फोटो दिखा दीजिए मामला तुरंत क्लियर हो जाएगा.
2/6
अगर हेल्थ वाला बहाना काम न करे, तो फैमिली इमरजेंसी हमेशा से सबसे सुरक्षित ऑप्शन रहा है. आप बता सकते हैं कि घर में किसी बड़े की तबीयत अचानक खराब हो गई है या किसी जरूरी फैमिली मैटर में आपकी मौजूदगी जरूरी है. यह बहाना इमोश्नल होता है और ज्यादातर बॉस इस पर ना नहीं कहते.
अगर हेल्थ वाला बहाना काम न करे, तो फैमिली इमरजेंसी हमेशा से सबसे सुरक्षित ऑप्शन रहा है. आप बता सकते हैं कि घर में किसी बड़े की तबीयत अचानक खराब हो गई है या किसी जरूरी फैमिली मैटर में आपकी मौजूदगी जरूरी है. यह बहाना इमोश्नल होता है और ज्यादातर बॉस इस पर ना नहीं कहते.
3/6
भारत में रिश्तेदारी और शादी जैसे फंक्शन आम बात हैं. आप कह सकते हैं कि घर में सगाई है या शादी में जाना जरूरी है. ऐसा बहाना सुनकर बॉस भी समझते हैं कि यह मौका बार-बार नहीं आता. बस तारीखें ज्यादा लंबी मत बताइए, वर्ना शक हो सकता है.
भारत में रिश्तेदारी और शादी जैसे फंक्शन आम बात हैं. आप कह सकते हैं कि घर में सगाई है या शादी में जाना जरूरी है. ऐसा बहाना सुनकर बॉस भी समझते हैं कि यह मौका बार-बार नहीं आता. बस तारीखें ज्यादा लंबी मत बताइए, वर्ना शक हो सकता है.
4/6
आजकल मेंटल हेल्थ लीव को कई कंपनियां सीरियसली लेने लगी हैं. आप साफ शब्दों में कह सकते हैं कि लगातार वर्क प्रेशर की वजह से आप मानसिक थकान महसूस कर रहे हैं और कुछ दिन रेस्ट लेकर रिचार्ज होना चाहते हैं. यह ईमानदार और प्रोफेशनल तरीका है, जिस पर बॉस भी पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं.
आजकल मेंटल हेल्थ लीव को कई कंपनियां सीरियसली लेने लगी हैं. आप साफ शब्दों में कह सकते हैं कि लगातार वर्क प्रेशर की वजह से आप मानसिक थकान महसूस कर रहे हैं और कुछ दिन रेस्ट लेकर रिचार्ज होना चाहते हैं. यह ईमानदार और प्रोफेशनल तरीका है, जिस पर बॉस भी पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं.
5/6
अगर आप सीधे बोलना चाहते हैं, तो कहें कि मैं कुछ दिनों के लिए ट्रैवल पर जाना चाहता हूं ताकि नई एनर्जी के साथ काम पर लौट सकूं. इस तरह के बहाने को वर्क-लाइफ बैलेंस के तहत लिया जाता है और आजकल के मॉडर्न ऑफिस इसमें लचीलापन दिखाते हैं.
अगर आप सीधे बोलना चाहते हैं, तो कहें कि मैं कुछ दिनों के लिए ट्रैवल पर जाना चाहता हूं ताकि नई एनर्जी के साथ काम पर लौट सकूं. इस तरह के बहाने को वर्क-लाइफ बैलेंस के तहत लिया जाता है और आजकल के मॉडर्न ऑफिस इसमें लचीलापन दिखाते हैं.
6/6
अगर आप सरकारी या प्राइवेट डॉक्युमेंटेशन के चक्कर में हैं, तो यह भी एक अच्छा बहाना हो सकता है. पासपोर्ट अपडेट कराना है या बैंक में जरूरी सिग्नेचर देना है. ऐसे बहानों के लिए अक्सर कोई सवाल नहीं पूछा जाता.
अगर आप सरकारी या प्राइवेट डॉक्युमेंटेशन के चक्कर में हैं, तो यह भी एक अच्छा बहाना हो सकता है. पासपोर्ट अपडेट कराना है या बैंक में जरूरी सिग्नेचर देना है. ऐसे बहानों के लिए अक्सर कोई सवाल नहीं पूछा जाता.
Published at : 11 Nov 2025 07:15 PM (IST)
