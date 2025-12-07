हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थHealthy Roti Options: गेहूं-बाजरा या रागी... किस रोटी को खाने से क्या होता है? एक क्लिक में जानें सबकुछ

Healthy Roti Options: गेहूं-बाजरा या रागी... किस रोटी को खाने से क्या होता है? एक क्लिक में जानें सबकुछ

Best Roti For Weight Loss: रोटी नार्थ-इंडिया में काफी पसंद की जाती है, इससे शरीर को काफी न्यट्रिशन मिलता है. चलिए आपको बताते हैं कि शरीर को कौन से आटे से सबसे ज्यादा फायदा होता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Dec 2025 11:26 AM (IST)
Best Roti For Weight Loss: रोटी नार्थ-इंडिया में काफी पसंद की जाती है, इससे शरीर को काफी न्यट्रिशन मिलता है. चलिए आपको बताते हैं कि शरीर को कौन से आटे से सबसे ज्यादा फायदा होता है.

भारतीय रसोई में रोटी एक अहम हिस्सा है फुल्का हो या चपाती, सब्जी, दाल या करी के साथ यह हमेशा थाली में रहती है. रोटी ऊर्जा, कार्ब्स और जरूरी पोषक तत्व देती है, लेकिन इस्तेमाल किए गए आटे के आधार पर इसकी सेहत के लिए फायदा काफी बदल जाती है. सही आटा चुना जाए तो आपकी रोज की रोटी भी ज्यादा हेल्दी बन सकती है.

1/7
रोटी में प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस और बी-विटामिन जैसे न्यूट्रिशन भरपूर होते हैं. ये सब मिलकर ब्लड शुगर को बैलेंस रखने, पेट भरा रखने, वजन कंट्रोल करने और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करते हैं. यही वजह है कि लोग अलग-अलग तरह के आटे आजमाने लगे हैं.
रोटी में प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस और बी-विटामिन जैसे न्यूट्रिशन भरपूर होते हैं. ये सब मिलकर ब्लड शुगर को बैलेंस रखने, पेट भरा रखने, वजन कंट्रोल करने और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करते हैं. यही वजह है कि लोग अलग-अलग तरह के आटे आजमाने लगे हैं.
2/7
अगर बात रागी और ज्वार की करें, तो रागी में ज्वार से थोड़ा ज्यादा फाइबर पाया जाता है. एक रागी की रोटी में लगभग 3.1 ग्राम फाइबर होता है, जबकि एक ज्वार की रोटी में करीब 1.4 ग्राम. फाइबर पाचन सुधारता है और आंतों की सूजन कम करता है, यही इन दोनों को खास बनाता है.
अगर बात रागी और ज्वार की करें, तो रागी में ज्वार से थोड़ा ज्यादा फाइबर पाया जाता है. एक रागी की रोटी में लगभग 3.1 ग्राम फाइबर होता है, जबकि एक ज्वार की रोटी में करीब 1.4 ग्राम. फाइबर पाचन सुधारता है और आंतों की सूजन कम करता है, यही इन दोनों को खास बनाता है.
3/7
रागी की तुलना अगर गेहूं से करें, तो रागी कई मामलों में आगे है. यह ग्लूटेन-फ्री है, हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है और भारी फाइबर कंटेंट की वजह से वजन घटाने में भी मददगार है. इसके न्यूट्रिशन डाइजेशन सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं.
रागी की तुलना अगर गेहूं से करें, तो रागी कई मामलों में आगे है. यह ग्लूटेन-फ्री है, हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है और भारी फाइबर कंटेंट की वजह से वजन घटाने में भी मददगार है. इसके न्यूट्रिशन डाइजेशन सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं.
4/7
ज्वार और गेहूं दोनों ही फाइबर के अच्छे स्रोत हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करते हैं. ज्वार की रोटी में मौजूद फाइबर ओवरईटिंग से बचाता है और बॉवेल मूवमेंट को भी बेहतर बनाता है. कई लोग इसे वजन घटाने के लिए गेहूं की रोटी से बेहतर विकल्प मानते हैं.
ज्वार और गेहूं दोनों ही फाइबर के अच्छे स्रोत हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करते हैं. ज्वार की रोटी में मौजूद फाइबर ओवरईटिंग से बचाता है और बॉवेल मूवमेंट को भी बेहतर बनाता है. कई लोग इसे वजन घटाने के लिए गेहूं की रोटी से बेहतर विकल्प मानते हैं.
5/7
गेहूं की रोटी रोजमर्रा का स्वाद देती है, लेकिन जो लोग वजन या ब्लड शुगर कंट्रोल में रखते हैं, वे ज्वार, बाजरा या रागी जैसे मिलेट्स का इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं. मिलेट्स शरीर को धीरे-धीरे ऊर्जा देते हैं, जिससे शुगर स्पाइक्स कम होते हैं.
गेहूं की रोटी रोजमर्रा का स्वाद देती है, लेकिन जो लोग वजन या ब्लड शुगर कंट्रोल में रखते हैं, वे ज्वार, बाजरा या रागी जैसे मिलेट्स का इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं. मिलेट्स शरीर को धीरे-धीरे ऊर्जा देते हैं, जिससे शुगर स्पाइक्स कम होते हैं.
6/7
कुछ लोगों को रागी की रोटी का गहरा रंग पसंद नहीं आता, लेकिन पोषण के मामले में यह बेहद मजबूत है. इसके बावजूद, अगर स्वाद या रंग समस्या हो, तो इसे अन्य आटे के साथ मिलाकर हल्का और खाने में आसान बनाया जा सकता है.
कुछ लोगों को रागी की रोटी का गहरा रंग पसंद नहीं आता, लेकिन पोषण के मामले में यह बेहद मजबूत है. इसके बावजूद, अगर स्वाद या रंग समस्या हो, तो इसे अन्य आटे के साथ मिलाकर हल्का और खाने में आसान बनाया जा सकता है.
7/7
इसी वजह से मिक्स्ड मिलेट फुल्का एक शानदार विकल्प बन गया है. इसमें रागी, ज्वार, बाजरा और गेहूं सभी को मिलकर एक ऐसा फुल्का बनाते हैं जो डायबिटीज के मरीजों से लेकर वजन घटाने वालों तक सभी के लिए फायदेमंद है. एंटीऑक्सिडेंट और फाइबर से भरपूर यह रोटी रोज की थाली में आसानी से फिट हो जाती है.
इसी वजह से मिक्स्ड मिलेट फुल्का एक शानदार विकल्प बन गया है. इसमें रागी, ज्वार, बाजरा और गेहूं सभी को मिलकर एक ऐसा फुल्का बनाते हैं जो डायबिटीज के मरीजों से लेकर वजन घटाने वालों तक सभी के लिए फायदेमंद है. एंटीऑक्सिडेंट और फाइबर से भरपूर यह रोटी रोज की थाली में आसानी से फिट हो जाती है.
Published at : 07 Dec 2025 11:26 AM (IST)
Tags :
Wheat Vs Bajra Vs Ragi Healthy Roti Options Which Roti Is Healthiest

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Goa Nightclub Fire: ABP News पर बोले गोवा के सीएम, नाइट क्लब में हुई घटना की गहनता से होगी जांच
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, मृतकों के परिवार को सरकार देगी 2 लाखका मुआल्
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, बढ़ा हादसे में मरने वालों की संख्या
Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
इंडिया
Watch: गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
जनरल नॉलेज
World First City: कौन-सा था दुनिया का पहला शहर, आज कैसे हैं उसके हालात?
कौन-सा था दुनिया का पहला शहर, आज कैसे हैं उसके हालात?
हेल्थ
क्या है पोर्टफोलियो डाइट, जानें यह कैसे घटाती है दिल की बीमारी का खतरा?
क्या है पोर्टफोलियो डाइट, जानें यह कैसे घटाती है दिल की बीमारी का खतरा?
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget