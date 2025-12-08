हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL 2026: BCCI से पहले कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, कहां होंगे IPL के मुकाबले, जानिए

IPL 2026: BCCI से पहले कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, कहां होंगे IPL के मुकाबले, जानिए

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में अगले सीजन भी IPL मैचों का आयोजन होगा. कर्नाटक सरकार का यह बयान उस समय आया है जब पिछले सीजन की भीड़भाड़ वाली घटना के बाद स्टेडियम की सुरक्षा पर सवाल लगातार उठ रहे थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 08 Dec 2025 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026: आईपीएल 2026 को अभी तक BCCI ने कोई आधिकारिक शेड्यूल जारी नही किया है. हालांकि कर्नाटक सरकार ने इस बार बड़ी पहल करते हुए बेंगलुरु के फैंस को राहत भरी खबर दे दी है. राज्य के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने साफ कर दिया है कि एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में अगले सीजन भी आईपीएल मैचों का आयोजन होगा. यह बयान उस समय आया है जब पिछले सीजन की भीड़भाड़ वाली घटना के बाद स्टेडियम की सुरक्षा पर सवाल लगातार उठ रहे थे.

कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला

रविवार को कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के चुनाव में वोट डालने पहुंचे उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आईपीएल को बेंगलुरु से किसी भी हालत में बाहर नहीं भेजेगी. उन्होंने बयान दिया, “हम IPL को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करेंगे. चिन्नास्वामी स्टेडियम कर्नाटक का गौरव है और मैच यहीं होंगे.” उनका यह बयान स्पष्ट संकेत देता है कि बेंगलुरु आईपीएल 2026 में भी अपना होम वेन्यू बनाए रखेगा.

RCB की विक्ट्री परेड में हुई थी दुर्घटना

पिछले सीजन RCB ने इतिहास रचते हुए अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था. टीम की जीत के बाद बेंगलुरु में जबरदस्त जश्न हुआ. यह खुशी उस समय दर्द में बदल गई जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आयोजित विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 50 फैंस घायल हुए थे. इसके बाद से ही स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठने लगे. यहां तक कि बीसीसीआई ने हादसे के बाद इस मैदान पर कोई बड़ा इंटरनेशनल मैच या टूर्नामेंट नहीं दिया. महिला वर्ल्ड कप के मैच भी बेंगलुरु से हटाकर दूसरे शहरों में कराए गए.

क्या नया होम ग्राउंड ढूंढ रही है RCB?

सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि RCB प्रबंधन पुणे को अपने संभावित होम ग्राउंड के तौर पर देख रहा है, ताकि भविष्य में किसी विवाद से बचा जा सके. हालांकि राज्य सरकार के ताजा बयान के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है कि आरसीबी बेंगलुरु से कहीं नहीं जाने वाली.

BCCI की ओर सबकी निगाहें

अब गेंद बीसीसीआई के पाले में है, जो आने वाले हफ्तों में IPL 2026 का आधिकारिक शेड्यूल जारी करेगा, लेकिन कर्नाटक सरकार के इस ऐलान के बाद यह लगभग तय माना जा सकता है कि बेंगलुरु के फैंस एक बार फिर अपने घरेलू मैदान पर RCB के मैच देख पाएंगे. 

Published at : 08 Dec 2025 10:00 AM (IST)
Tags :
BCCI RCB Chinnaswamy Stadium IPL 2026 Bengaluru Stampede
और पढ़ें
