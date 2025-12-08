वेट लॉस डाइट में शामिल करें शुगर फ्री ओट्स लड्डू, जानें पूरी रेसिपी

अक्सर जब हमें मीठा खाने का मन करता है, तो हम मार्केट की मिठाइयों या चॉकलेट की तरफ झुक जाते हैं, जो टेस्ट में तो अच्छी होती हैं लेकिन सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं. खासकर इसमें मौजूद रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड चीजें हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं.

ऐसे में घर पर बना शुगर-फ्री ओट्स लड्डू एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन हो सकता है. इसमें न तो रिफाइंड शुगर होती है, न ही कोई प्रिजर्वेटिव, इसे बनाने में ओट्स, खजूर, घी और मेवे यूज होते हैं. जो न सिर्फ टेस्टी होते हैं बल्कि फाइबर, प्रोटीन और एनर्जी से भरपूर होते हैं. ये लड्डू आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे आप बार-बार भूख लगने से बच जाते हैं, और वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है. तो चलिए जानते हैं कि इस टेस्टी और हेल्दी ओट्स लड्डू को बनाने का तरीका क्या है.

ओट्स लड्डू को बनाने का तरीका क्या है

1. ओट्स लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी कड़ाही लें और उसमें 1 चम्मच घी डालें. अब उसमें ओट्स डालकर मीडियम आंच पर 5 से 7 मिनट तक भूनें, जब तक वो हल्के सुनहरे और खुशबूदार न हो जाएं फिर भुने हुए ओट्स को ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लें.

2. इसके बाद उसी कड़ाही में बचा हुआ 1 चम्मच घी डालें. अब उसमें कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डालें और 2-3 मिनट हल्का भूरा होने तक भूनें.

3. अब भुने हुए ओट्स को दोबारा कड़ाही में डालें. उसमें खजूर का पेस्ट या बारीक कटे खजूर डालें और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिलाएं.अब इसमें इलायची पाउडर भी डाल दें और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें.

4. वहीं अच्छे से मिक्स करने के बाद मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने दें ताकि हाथों से आसानी से लड्डू बनाए जा सके. अब हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर छोटे-छोटे लड्डू बनाएं. अगर मिक्सचर सूखा लगे तो थोड़ा और घी डाल सकते हैं.

5. लास्ट में तैयार लड्डुओं को ठंडा होने के बाद एयर टाइट डिब्बे में रखें. ये लड्डू आप 7 से 10 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं.

