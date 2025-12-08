हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: कनाडा में बर्फबारी बनी आफत का फंदा! हाईवे पर धड़ाधड़ टकराईं कारें, लग गया लंबा जाम- वीडियो वायरल

कनाडा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है. वीडियो में दिख रहा है कि लगातार बर्फबारी की वजह से हाईवे की सतह पूरी तरह सफेद चादर में ढक गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 08 Dec 2025 10:02 AM (IST)
कनाडा के बर्फीले तूफान ने हाईवे को ऐसा खतरनाक ग्लासफ्लोर बना दिया कि गाड़ियां सड़क पर नहीं, मानो स्केटिंग रिंक पर फिसलती दिखीं. ब्रेक दबाने पर भी पहिए नहीं रुके, स्टीयरिंग पकड़ने पर भी गाड़ियां नहीं संभलीं और देखते ही देखते हाईवे पर दर्जनों वाहन एक-दूसरे से टकराते चले गए. तेज बर्फबारी के बीच सड़क कड़ाके की ठंड में बर्फ से जम चुकी थी और इसी वजह से सड़क पर जरा-सी भी रफ्तार मौत जैसा जोखिम बन गई. कुछ कारें तो ऐसे फिसलकर आईं जैसे किसी ने धक्का मारकर स्लाइड पर छोड़ दी हों. दूर-दूर तक टकराई कारों की कतार, बर्फ में जमे पहिए और फंसे हुए लोगों का मंजर देख कोई भी सहम जाए.

हाईवे पर बर्फ के कारण एक दूसरे से टकराई गाड़ियां

कनाडा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है. वीडियो में दिख रहा है कि लगातार बर्फबारी की वजह से हाईवे की सतह पूरी तरह सफेद चादर में ढक गई है. बर्फ इतनी सख्त और फिसलन से भरी है कि गाड़ी के टायर सड़क पर पकड़ ही नहीं बना पा रहे. जैसे ही कोई वाहन हाईवे पर पहुंच रहा है, वैसी ही उस पर से नियंत्रण हटता जा रहा है और गाड़ियां एक-एक कर एक-दूसरे से भिड़ती चली जा रही हैं. ब्रेक लगाने पर पहिए लॉक हो रहे हैं पर रुकने का नाम नहीं ले रहे. कई वाहन स्लो होने की कोशिश करते दिखे लेकिन फिसलन इतनी जबरदस्त थी कि कारें उछलकर दूसरी लेन में जा घुसीं.

एक्सीडेंट के बाद लगी वाहनों की लंबी कतार

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है. जगह-जगह ट्रक, कार और वैन एक-दूसरे से टकराकर सड़क पर तिरछे पड़े हुए हैं. कुछ गाड़ियां पूरी तरह साइडवॉल से लग चुकी हैं, जबकि कई बर्फ में आधी धंसी पड़ी हैं. सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे के मुताबिक यह घटना कनाडा के एक प्रमुख हाईवे की है जहां बीते 24 घंटे से लगातार बर्फबारी होने के चलते सड़क का तापमान शून्य से काफी नीचे पहुंच गया था. तापमान गिरते ही सड़क पर जमा बर्फ कांच की फिसलन में बदल गई और इसी कारण वाहन नियंत्रण खोते चले गए.

यूजर्स ने उठाए सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि इतनी खतरनाक स्थिति में वाहनों को हाईवे पर आने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए थे. कुछ ने कहा कि ऐसे मौसम में अलर्ट जारी करना चाहिए था, जबकि कई ने ड्राइवरों को सलाह दी कि बर्फबारी के दिनों में सड़क पर निकलते समय जरूरत से ज्यादा सतर्क रहें. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है.

Published at : 08 Dec 2025 10:02 AM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Canada Highway
