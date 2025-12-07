प्राचीन भारत में कुत्तों के प्यार और सम्मान की कहानी! ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक छोड़ी अपनी छाप

भारत में कुत्तों के प्रति प्रेम (Dog Lover) की सोच और सम्मान की भावना को आज की बात नहीं है. इसकी जड़ें काफी गहरी और प्राचीन हैं. पुराने समय में कुत्तों के मात्र पालतू जानवर के रूप में नहीं, बल्कि धर्म, सुरक्षा और प्रतीकात्मक के रूप में देखते थे. यह पंरपरा हजारों वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है.