समुद्र मंथन में कालकूट विष के बाद प्रकट हुई अलक्ष्मी कौन थी? जानिए इनके बारे में

सनातन धर्म में लक्ष्मी जी को धन और वैभव की देवी माना जाता है, और मान्यता है कि जिस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है उस घर में कलेश कभी नहीं होता है. लेकिन यह बात शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं कि लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन अलक्ष्मी हैं, जिनका स्वभाव लक्ष्मी जी से बिल्कुल भिन्न है.