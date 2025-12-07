हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मसमुद्र मंथन में कालकूट विष के बाद प्रकट हुई अलक्ष्मी कौन थी? जानिए इनके बारे में

समुद्र मंथन में कालकूट विष के बाद प्रकट हुई अलक्ष्मी कौन थी? जानिए इनके बारे में

Alakshmi: लक्ष्मी जी धन की देवी है. जिस घर में लक्ष्मी का वास होता है उस घर में खुशहाली आती है, लेकिन समुंद्र में कालकूट विष के बाद अलक्ष्मी का जन्म हुआ जो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है जानें इनका रहस्य.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 07 Dec 2025 11:30 AM (IST)
Alakshmi: लक्ष्मी जी धन की देवी है. जिस घर में लक्ष्मी का वास होता है उस घर में खुशहाली आती है, लेकिन समुंद्र में कालकूट विष के बाद अलक्ष्मी का जन्म हुआ जो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है जानें इनका रहस्य.

लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी

1/6
सनातन धर्म में लक्ष्मी जी को धन और वैभव की देवी माना जाता है, और मान्यता है कि जिस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है उस घर में कलेश कभी नहीं होता है. लेकिन यह बात शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं कि लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन अलक्ष्मी हैं, जिनका स्वभाव लक्ष्मी जी से बिल्कुल भिन्न है.
सनातन धर्म में लक्ष्मी जी को धन और वैभव की देवी माना जाता है, और मान्यता है कि जिस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है उस घर में कलेश कभी नहीं होता है. लेकिन यह बात शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं कि लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन अलक्ष्मी हैं, जिनका स्वभाव लक्ष्मी जी से बिल्कुल भिन्न है.
2/6
देवी अलक्ष्मी को दरिद्रता, कलह और नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने वाली देवी माना जाता है. ऐसे में आइए जानें लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का वास कहां होता है.
देवी अलक्ष्मी को दरिद्रता, कलह और नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने वाली देवी माना जाता है. ऐसे में आइए जानें लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का वास कहां होता है.
3/6
पौराणिक कथाओं के अनुसार, अलक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दौरान कालकूट विष के बाद हुआ, और वह लक्ष्मी से पहले प्रकट हुईं, जिससे वह उनकी बड़ी बहन कहलाईं.
पौराणिक कथाओं के अनुसार, अलक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दौरान कालकूट विष के बाद हुआ, और वह लक्ष्मी से पहले प्रकट हुईं, जिससे वह उनकी बड़ी बहन कहलाईं.
4/6
लक्ष्मी जी धन और वैभव की देवी हैं, जबकि अलक्ष्मी जी का स्वभाव दरिद्रता, कलह, अपयश और नकारात्मकता की देवी का है; यह लक्ष्मी की बिल्कुल विपरीत है.
लक्ष्मी जी धन और वैभव की देवी हैं, जबकि अलक्ष्मी जी का स्वभाव दरिद्रता, कलह, अपयश और नकारात्मकता की देवी का है; यह लक्ष्मी की बिल्कुल विपरीत है.
5/6
यह हमेशा गंदे, अव्यवस्थित घरों में, जहां लोग लड़ाई-झगड़ा करते हों, वहां अलक्ष्मी का वास होता है; साफ-सुथरे घरों में वे नहीं जातीं. इनका विवाह उद्दालक मुनि से हुआ था, लेकिन वे मुनि के साथ नहीं रहीं.
यह हमेशा गंदे, अव्यवस्थित घरों में, जहां लोग लड़ाई-झगड़ा करते हों, वहां अलक्ष्मी का वास होता है; साफ-सुथरे घरों में वे नहीं जातीं. इनका विवाह उद्दालक मुनि से हुआ था, लेकिन वे मुनि के साथ नहीं रहीं.
6/6
इन्हें तीखी और खट्टी चीजें (जैसे नींबू-मिर्च) बेहद पसंद हैं, इसलिए इन्हें घर और दुकान के बाहर टांगा जाता है जिससे अलक्ष्मी जी का प्रभाव घर में न हो ताकि वे घर के बाहर ही भोजन कर लें और वापस चली जाएं.
इन्हें तीखी और खट्टी चीजें (जैसे नींबू-मिर्च) बेहद पसंद हैं, इसलिए इन्हें घर और दुकान के बाहर टांगा जाता है जिससे अलक्ष्मी जी का प्रभाव घर में न हो ताकि वे घर के बाहर ही भोजन कर लें और वापस चली जाएं.
Published at : 07 Dec 2025 11:30 AM (IST)
Tags :
Maa Lakshmi Alakshmi

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Justin Trudeau-Katy Perry Relationship: कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते का खुलासा, खुद पोस्ट शेयर कर दिया अपडेट
कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते का खुलासा, खुद पोस्ट शेयर कर दिया अपडेट
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Goa Nightclub Fire: ABP News पर बोले गोवा के सीएम, नाइट क्लब में हुई घटना की गहनता से होगी जांच
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, मृतकों के परिवार को सरकार देगी 2 लाखका मुआल्
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, बढ़ा हादसे में मरने वालों की संख्या
Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Justin Trudeau-Katy Perry Relationship: कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते का खुलासा, खुद पोस्ट शेयर कर दिया अपडेट
कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते का खुलासा, खुद पोस्ट शेयर कर दिया अपडेट
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
बॉलीवुड
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
इस एक्ट्रेस की साड़ियों की कीमत लाखों में, कई हैं 50 साल पुरानी, एक-एक लुक से ढाती हैं कहर
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
इंडिया
Watch: गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
जनरल नॉलेज
World First City: कौन-सा था दुनिया का पहला शहर, आज कैसे हैं उसके हालात?
कौन-सा था दुनिया का पहला शहर, आज कैसे हैं उसके हालात?
हेल्थ
क्या है पोर्टफोलियो डाइट, जानें यह कैसे घटाती है दिल की बीमारी का खतरा?
क्या है पोर्टफोलियो डाइट, जानें यह कैसे घटाती है दिल की बीमारी का खतरा?
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget