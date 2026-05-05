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(Source: ECI/ABP News)
Real Vs Fake Mango: बाजार से नकली दशहरी तो नहीं खरीद रहे आप? ऐसे करें असली आम की पहचान
Real Vs Fake Mango: गर्मी के मौसम में बाजार में मिलने वाले दशहरी आमों में असली और नकली की पहचान करना बेहद जरूरी हो गया है, ऐसे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है.
गर्मी का मौसम आते ही बाजार में आमों की बहार छा जाती है और हर कोई रसीले दशहरी आम का स्वाद लेना चाहता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आम आप खरीद रहे हैं वह सच में असली है या सिर्फ नाम का दशहरी? आजकल बाजार में नकली और केमिकल से पकाए गए आम भी बिक रहे हैं, जो न सिर्फ स्वाद खराब करते हैं बल्कि सेहत के लिए भी खतरा बन सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप खरीदारी से पहले असली और नकली आम की पहचान करना सीख लें.
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Published at : 05 May 2026 09:05 AM (IST)
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