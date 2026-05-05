रंग भी एक बड़ा संकेत देता है. असली दशहरी आम कच्चे में गहरा हरा होता है और पकने पर हल्का पीला या हरेपन लिए पीला दिखता है. अगर कोई आम बहुत ज्यादा चमकीला पीला या केसरिया नजर आ रहा है, तो समझ जाइए कि उसे केमिकल से जल्दी पकाया गया हो सकता है. ऐसे आम दिखने में आकर्षक जरूर होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और स्वाद असली जैसा नहीं होता.