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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलReal Vs Fake Mango: बाजार से नकली दशहरी तो नहीं खरीद रहे आप? ऐसे करें असली आम की पहचान

Real Vs Fake Mango: बाजार से नकली दशहरी तो नहीं खरीद रहे आप? ऐसे करें असली आम की पहचान

Real Vs Fake Mango: गर्मी के मौसम में बाजार में मिलने वाले दशहरी आमों में असली और नकली की पहचान करना बेहद जरूरी हो गया है, ऐसे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 May 2026 09:05 AM (IST)
Real Vs Fake Mango: गर्मी के मौसम में बाजार में मिलने वाले दशहरी आमों में असली और नकली की पहचान करना बेहद जरूरी हो गया है, ऐसे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है.

गर्मी का मौसम आते ही बाजार में आमों की बहार छा जाती है और हर कोई रसीले दशहरी आम का स्वाद लेना चाहता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आम आप खरीद रहे हैं वह सच में असली है या सिर्फ नाम का दशहरी? आजकल बाजार में नकली और केमिकल से पकाए गए आम भी बिक रहे हैं, जो न सिर्फ स्वाद खराब करते हैं बल्कि सेहत के लिए भी खतरा बन सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप खरीदारी से पहले असली और नकली आम की पहचान करना सीख लें.

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सबसे पहले बात करें दशहरी आम की पहचान की, तो इसका आकार ही इसकी सबसे खास पहचान होता है. असली दशहरी आम लंबा और हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, जबकि नकली या दूसरी किस्म के आम अक्सर गोल या ज्यादा मोटे दिखाई देते हैं. इसके निचले हिस्से में हल्की नुकीलापन यानी ठुड्डी जैसी बनावट होती है, जो इसे बाकी आमों से अलग बनाती है.
सबसे पहले बात करें दशहरी आम की पहचान की, तो इसका आकार ही इसकी सबसे खास पहचान होता है. असली दशहरी आम लंबा और हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, जबकि नकली या दूसरी किस्म के आम अक्सर गोल या ज्यादा मोटे दिखाई देते हैं. इसके निचले हिस्से में हल्की नुकीलापन यानी ठुड्डी जैसी बनावट होती है, जो इसे बाकी आमों से अलग बनाती है.
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रंग भी एक बड़ा संकेत देता है. असली दशहरी आम कच्चे में गहरा हरा होता है और पकने पर हल्का पीला या हरेपन लिए पीला दिखता है. अगर कोई आम बहुत ज्यादा चमकीला पीला या केसरिया नजर आ रहा है, तो समझ जाइए कि उसे केमिकल से जल्दी पकाया गया हो सकता है. ऐसे आम दिखने में आकर्षक जरूर होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और स्वाद असली जैसा नहीं होता.
रंग भी एक बड़ा संकेत देता है. असली दशहरी आम कच्चे में गहरा हरा होता है और पकने पर हल्का पीला या हरेपन लिए पीला दिखता है. अगर कोई आम बहुत ज्यादा चमकीला पीला या केसरिया नजर आ रहा है, तो समझ जाइए कि उसे केमिकल से जल्दी पकाया गया हो सकता है. ऐसे आम दिखने में आकर्षक जरूर होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और स्वाद असली जैसा नहीं होता.
Published at : 05 May 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Real Vs Fake Mango Dussehri Mango Identification How To Identify Real Mango Fruit Quality Check Natural Vs Artificial Mango

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