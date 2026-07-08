एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज भी गर्दन के दर्द को कम करने में मददगार माना जाता है. इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर दोनों पैरों के बीच अच्छी दूरी बना लें. अब सांस लेते हुए धीरे-धीरे दाईं ओर झुकें. दायां हाथ दाएं एंकल पर रखें और बायां हाथ सिर के ऊपर सीधा रखें. नजर ऊपर उठे हुए हाथ पर रखें और कुछ सेकंड तक इसी स्थिति में रहें. फिर वापस सामान्य स्थिति में आएं और यही प्रक्रिया दूसरी तरफ भी करें.