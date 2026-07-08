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Yoga for Neck Pain : सुबह के गर्दन दर्द को जड़ से खत्म कर सकते हैं योगा के 5 आसन, आज ही कर दें शुरू
Yoga for Neck Pain : धीरे-धीरे यही आदतें गर्दन, कंधों और पीठ के दर्द की बड़ी वजह बन जाती हैं. लंबे समय तक सीधा बैठना आसान नहीं होता है.कुछ देर बाद शरीर आगे की ओर झुकने लगता है.
आजकल की बिजी वर्क लाइफ में घंटों लैपटॉप पर काम करना, मोबाइल चलाना, कार चलाते समय लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना या घर पर टीवी के सामने समय बिताना आम बात हो गई है. धीरे-धीरे यही आदतें गर्दन, कंधों और पीठ के दर्द की बड़ी वजह बन जाती हैं. लंबे समय तक सीधा बैठना आसान नहीं होता है.कुछ देर बाद शरीर आगे की ओर झुकने लगता है, जिससे पीठ और गर्दन की छोटी मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. यही दबाव मांसपेशियों में थकान, अकड़न और दर्द पैदा करता है. ऐसे में योग शरीर की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने और मजबूत बनाने का आसान तरीका माना जाता है. तो आइए जानते हैं कि सुबह के गर्दन दर्द को योगा के कौन से 5 आसन जड़ से खत्म कर सकते हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 06:58 PM (IST)
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