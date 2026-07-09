एक्सप्लोरर
Fairness Cream Side Effects: गोरा रंग तो मिल जाएगा, लेकिन सेहत को चुकानी पड़ेगी कीमत- जानें फेयरनेस क्रीम के खतरे
Fairness Cream Side Effects: फेयरनेस क्रीम में मौजूद मरकरी, स्टेरॉयड और अन्य हानिकारक तत्व त्वचा के साथ किडनी और शरीर के दूसरे अंगों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं.
आखिर गोरा रंग किसको नहीं चाहिए होता है. यही वजह है कि बहुत से लोग चेहरे को गोरा और चमकदार बनाने के लिए सालों-साल तरह-तरह की फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि इंटरनेट से मंगाई जाने वाली स्किन लाइटनिंग क्रीम कितनी खतरनाक हो सकती है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 09 Jul 2026 02:05 AM (IST)
Tags :Health News Skincare Safety
ब्यूटी
7 Photos
गोरा रंग तो मिल जाएगा, लेकिन सेहत को चुकानी पड़ेगी कीमत- जानें फेयरनेस क्रीम के खतरे
ब्यूटी
6 Photos
ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट! केमिकल वाले प्रोडक्ट्स छोड़ें, घर पर बनाएं ये 2 जादुई फेस पैक
ब्यूटी
5 Photos
टैटू बनवाने से पहले जान लें ये 5 डिजाइन, बाद में हो सकता है पछतावा, जानें सबसे बड़ी गलती?
ब्यूटी
8 Photos
Samantha Ruth Prabhu का 8-स्टेप मॉर्निंग रूटीन, फिटनेस और ग्लो का सीक्रेट, यहां जानिए
ब्यूटी
6 Photos
लंबे बालों से समुराई लुक तक... माही के वे 5 हेयरस्टाइल्स, जिनसे आप भी मचा सकते हैं धूम
ब्यूटी
9 Photos
स्किन को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे छुड़ाएं होली के जिद्दी रंग, जानें बेहद आसान देसी उपाय
ब्यूटी
6 Photos
आपकी स्किन-बाल और आंखों के लिए नेचुरल ब्यूटी बूस्टर है ग्रीन टी, जानें बनाने के टिप्स और फायदे
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
क्यों बारिश के मौसम में बंद हो जाते हैं कई लोगों के कान, जानिए इससे छुटकारा पाने के घरेलू उपाय
लाइफस्टाइल
ग्रीन-टी का जमाना गया! अब वजन घटाने के लिए सेलिब्रिटीज क्यों पी रहे हैं हरी 'माचा चाय'?
लाइफस्टाइल
पेट को कभी बूढ़ा नहीं होने देगी ये नई 'गैस्ट्रो-शील्ड' डाइट, जानें 40 की उम्र के बाद क्यों है जरूरी
लाइफस्टाइल
बारिश में गीले जूते सुखाने में न करें ये गलती, नोट करें झटपट ठीक करने का सही तरीका
Advertisement
शिवाजी सरकार
Opinion