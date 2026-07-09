यह मामला ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ी एक बड़ी समस्या को उजागर करता है. बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बिकने वाली हर चीज सुरक्षित होती है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. डॉक्टर सलाह देते हैं कि कोई भी फेस क्रीम खरीदने से पहले उसके बनाने वाली कंपनी की जानकारी, इस्तेमाल किए गए तत्वों की लिस्ट, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करनी चाहिए. उनका कहना है कि स्किनकेयर प्रोडक्ट्स हमेशा भरोसेमंद ब्रांड या फिर डॉक्टर द्वारा दी गई चीजों पर ही विश्वास करना चाहिए.