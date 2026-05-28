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क्या आप भी फेंक देते हैं किचन वेस्ट? बड़े काम का है कचरा, किचन गार्डन में ऐसे आएगा काम
किचन वेस्ट को फेंकने की बजाय उससे वर्मी कम्पोस्ट बनाकर पौधों के लिए जैविक खाद तैयार की जा सकती है. यह तरीका किचन गार्डन को हरा-भरा और मजबूत बनाने में मदद करता है.
घर की रसोई से हर दिन निकलने वाले सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना और सूखे पत्ते अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले कि यही कचरा आपके किचन गार्डन के लिए किसी खजाने से कम नहीं है. जिसको थोड़ा सा ध्यान और सही तरीका अपनाकर आप इस वेस्ट को पौधों के लिए शानदार खाद में बदल सकते हैं. इससे ना सिर्फ घर का कचरा कम होगा, बल्कि पौधे भी तेजी से बढ़ेंगे और मिट्टी की ताकत भी बढ़ेगी.
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Published at : 28 May 2026 08:06 AM (IST)
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