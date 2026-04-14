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Kitchen Cleaning Tips: चाय छानते छानते 'चाय की छन्नी' के बंद हो गए हैं छेद, इस ट्रिक से तुरंत हो जाएगी साफ
Kitchen Cleaning Tips : चाय की पत्तियों का रंग, तेल और बार-बार इस्तेमाल होने की वजह से छन्नी के छोटे-छोटे छेद बंद होने लगते हैं. शुरुआत में यह गंदगी हल्की लगती है.
Kitchen Cleaning Tips : सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान मिटाने का समय, चाय हर किसी के दिन का अहम हिस्सा होती है, लेकिन जितनी बार हम चाय बनाते हैं, उतनी ही बार चाय छानने वाली छन्नी पर धीरे-धीरे गंदगी जमती जाती है. चाय की पत्तियों का रंग, तेल और बार-बार इस्तेमाल होने की वजह से छन्नी के छोटे-छोटे छेद बंद होने लगते हैं. शुरुआत में यह गंदगी हल्की लगती है, लेकिन समय के साथ यह इतनी ज्यादा हो जाती है कि छन्नी ठीक से काम करना बंद कर देती है. ऐसे में लोग अक्सर नई छन्नी खरीद लेते हैं, जबकि घर में मौजूद आसान चीजों से पुरानी छन्नी को फिर से नया जैसा बनाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि चाय छानते छानते चाय की छन्नी के छेद बंद हो गए हैं तो किन ट्रिक से ये तुरंत साफ हो जाएगी.
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Published at : 14 Apr 2026 05:59 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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