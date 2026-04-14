अगर आपकी छन्नी बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, तो सबसे पहले एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला दें. अब छन्नी को 10 से 15 मिनट तक उसमें भिगोकर छोड़ दें. इससे जमी हुई चिकनाई और गंदगी नरम हो जाएगी. बाद में ब्रश या पुराने टूथब्रश से हल्के हाथ से रगड़कर साफ करें. यह तरीका सबसे आसान और असरदार माना जाता है.