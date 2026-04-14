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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome TipsKitchen Cleaning Tips: चाय छानते छानते 'चाय की छन्नी' के बंद हो गए हैं छेद, इस ट्रिक से तुरंत हो जाएगी साफ

Kitchen Cleaning Tips: चाय छानते छानते 'चाय की छन्नी' के बंद हो गए हैं छेद, इस ट्रिक से तुरंत हो जाएगी साफ

Kitchen Cleaning Tips : चाय की पत्तियों का रंग, तेल और बार-बार इस्तेमाल होने की वजह से छन्नी के छोटे-छोटे छेद बंद होने लगते हैं. शुरुआत में यह गंदगी हल्की लगती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Apr 2026 05:59 PM (IST)
Kitchen Cleaning Tips : चाय की पत्तियों का रंग, तेल और बार-बार इस्तेमाल होने की वजह से छन्नी के छोटे-छोटे छेद बंद होने लगते हैं. शुरुआत में यह गंदगी हल्की लगती है.

Kitchen Cleaning Tips : सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान मिटाने का समय, चाय हर किसी के दिन का अहम हिस्सा होती है, लेकिन जितनी बार हम चाय बनाते हैं, उतनी ही बार चाय छानने वाली छन्नी पर धीरे-धीरे गंदगी जमती जाती है. चाय की पत्तियों का रंग, तेल और बार-बार इस्तेमाल होने की वजह से छन्नी के छोटे-छोटे छेद बंद होने लगते हैं. शुरुआत में यह गंदगी हल्की लगती है, लेकिन समय के साथ यह इतनी ज्यादा हो जाती है कि छन्नी ठीक से काम करना बंद कर देती है. ऐसे में लोग अक्सर नई छन्नी खरीद लेते हैं, जबकि घर में मौजूद आसान चीजों से पुरानी छन्नी को फिर से नया जैसा बनाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि चाय छानते छानते चाय की छन्नी के छेद बंद हो गए हैं तो किन ट्रिक से ये तुरंत साफ हो जाएगी.

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अगर आपकी छन्नी बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, तो सबसे पहले एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला दें. अब छन्नी को 10 से 15 मिनट तक उसमें भिगोकर छोड़ दें. इससे जमी हुई चिकनाई और गंदगी नरम हो जाएगी. बाद में ब्रश या पुराने टूथब्रश से हल्के हाथ से रगड़कर साफ करें. यह तरीका सबसे आसान और असरदार माना जाता है.
अगर आपकी छन्नी बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, तो सबसे पहले एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला दें. अब छन्नी को 10 से 15 मिनट तक उसमें भिगोकर छोड़ दें. इससे जमी हुई चिकनाई और गंदगी नरम हो जाएगी. बाद में ब्रश या पुराने टूथब्रश से हल्के हाथ से रगड़कर साफ करें. यह तरीका सबसे आसान और असरदार माना जाता है.
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पुरानी और जिद्दी गंदगी हटाने के लिए यह तरीका बहुत काम आता है. एक बर्तन में गुनगुना पानी लें और उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच सिरका मिलाएं. अब छन्नी को इस घोल में 10 मिनट तक डालकर रखें. इसके बाद ब्रश से हल्के हाथ से साफ करें. इससे जमी हुई गंदगी आसानी से निकल जाती है और छेद भी खुल जाते हैं.
पुरानी और जिद्दी गंदगी हटाने के लिए यह तरीका बहुत काम आता है. एक बर्तन में गुनगुना पानी लें और उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच सिरका मिलाएं. अब छन्नी को इस घोल में 10 मिनट तक डालकर रखें. इसके बाद ब्रश से हल्के हाथ से साफ करें. इससे जमी हुई गंदगी आसानी से निकल जाती है और छेद भी खुल जाते हैं.
Published at : 14 Apr 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
Kitchen Cleaning Tips LIfestyle Tea Strainer Cleaning Tricks Easy Kitchen Hacks

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