घर के फर्नीचर पर दीमकों का हमला, 5 रुपये से कम में हो जाएगा इस दिक्कत का समाधान

दरअसल घरों में दीमक हमेशा नमी वाली जगह पर पनपते है. घर की दीवारों पर मिट्टी जैसी पतली सुरंग दिखाना, खिड़कियों के पास टूटे पंख मिलना, लकड़ी का थपथपाने पर खोखली आवाज आना या फर्नीचर से बारीक चुरा निकलना इसके सामान्य संकेत माने जाते हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर लकड़ी को स्क्रूड्राइवर से दबाने पर वह नरम महसूस हो तो समझ जाना चाहिए कि अंदर से दीमक लग चुकी है.