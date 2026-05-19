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घर के फर्नीचर पर दीमकों का हमला, 5 रुपये से कम में हो जाएगा इस दिक्कत का समाधान
बरसात के मौसम में नमी बढ़ते ही दीमक तेजी से फैलने लगती है और धीरे-धीरे महंगे फर्नीचर को अंदर से खोखली कर देती है. कई बार लोगों को इसका पता तब चलता है जब लकड़ी से पाउडर निकलने लगता है
Termites in Furniture: घर में लकड़ी का फर्नीचर हो तो दीमक लगने का डर हमेशा बना रहता है. खासकर बरसात के मौसम में नमी बढ़ते ही दीमक तेजी से फैलने लगती है और धीरे-धीरे महंगे फर्नीचर को अंदर से खोखली कर देती है. कई बार लोगों को इसका पता तब चलता है जब लकड़ी से पाउडर निकलने लगता है या दरवाजा और अलमारी से खोखली आवाज आने लगती है.
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Published at : 19 May 2026 09:37 AM (IST)
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