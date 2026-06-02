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Budget International Trip: सिर्फ 50 हजार में होगी ऊंची-ऊंची इमारतों से लेकर डिज्नीलैंड तक की सैर, iPhone भी मिलता है सस्ता

Budget Foreign Tour: अगर आपका बजट सिर्फ 50 हजार रुपये है, तब भी आप ऐसी जगह की सैर कर सकते हैं जहां ऊंची-ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें, डिज्नीलैंड और सस्ती शॉपिंग सब कुछ एक साथ मिल जाता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 02 Jun 2026 05:14 PM (IST)
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International Trip Under 50000 Rupees From India: विदेश घूमने का सपना देखने वाले ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसके लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ेंगे. लेकिन अगर आपका बजट सिर्फ 50 हजार रुपये है, तब भी आप ऐसी जगह की सैर कर सकते हैं जहां ऊंची-ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें, डिज्नीलैंड और सस्ती शॉपिंग सब कुछ एक साथ मिल जाता है. हम बात कर रहे हैं हॉन्ग कॉन्ग की, जो भारतीय पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

हॉन्ग कॉन्ग बेहतरीन विकल्प?

हॉन्ग कॉन्ग को एशिया के सबसे आधुनिक और आकर्षक शहरों में गिना जाता है. यहां की शानदार स्काईलाइन दुनिया भर में मशहूर है. विक्टोरिया हार्बर के किनारे खड़े होकर रात में 'सिम्फनी ऑफ लाइट्स' शो देखना किसी सपने से कम नहीं लगता. गगनचुंबी इमारतों से सजा यह शहर हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है. अगर आप डिज्नीलैंड के दीवाने हैं, तो हॉन्ग कॉन्ग आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. यहां मौजूद हॉन्ग कॉन्ग डिज्नीलैंड बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को रोमांच से भर देता है. रंग-बिरंगी परेड, थीम राइड्स और डिज्नी कैरेक्टर्स के साथ बिताया गया समय यात्रा को यादगार बना देता है. यही वजह है कि परिवारों के बीच यह जगह काफी लोकप्रिय है. 

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कितना होता है खर्च?

अलग- अलग ब्लागर इसको लेकर अपना अलग- अलग एक्सपीरियंस देते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि हॉन्ग कॉन्ग जाना अब पहले जितना महंगा नहीं रहा. रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली से हॉन्ग कॉन्ग की रिटर्न फ्लाइट करीब 24 हजार रुपये से शुरू हो जाती है. यदि टिकट पहले से बुक कर लिया जाए और बजट होटल चुने जाएं, तो पूरा ट्रिप लगभग 50 हजार रुपये के भीतर प्लान किया जा सकता है.

कहां घूम सकते हैं आप?

घूमने के लिए यहां विक्टोरिया पीक, बिग बुद्धा, नैन लियान गार्डन और मोंग कोक के स्ट्रीट मार्केट जैसे कई मशहूर आकर्षण मौजूद हैं. एक ही शहर में आधुनिकता, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता है. पर्यटक चाहें तो यहां से मकाऊ की छोटी ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं. शॉपिंग के शौकीनों के लिए भी हॉन्ग कॉन्ग किसी जन्नत से कम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स और कई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यहां आकर्षक कीमतों पर मिल जाते हैं. यही कारण है कि कई भारतीय पर्यटक यहां से आईफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना पसंद करते हैं. हालांकि कीमतें मॉडल और टैक्स नियमों के अनुसार बदल सकती हैं.

भारतीयों के लिए नहीं दिक्कत

भारतीय यात्रियों के लिए यह शहर और भी सुविधाजनक माना जाता है. यहां अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है, भारतीय रेस्टोरेंट आसानी से मिल जाते हैं और कई पर्यटन स्थलों पर भारतीय पर्यटकों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाता है. ऐसे में अगर आप कम बजट में विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो हॉन्ग कॉन्ग आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 05:14 PM (IST)
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