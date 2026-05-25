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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome TipsCockroach Control Tips: घर में कॉकरोच का उपद्रव? इस एक चीज से हमेशा के लिए भाग जाएंगे दूर 

Cockroach Control Tips: घर में कॉकरोच का उपद्रव? इस एक चीज से हमेशा के लिए भाग जाएंगे दूर 

Cockroach Control Tips: गर्मी में घर में बढ़ रहे कॉकरोच से परेशान हैं? जानिए बोरिक एसिड, नीम और बेकिंग सोडा जैसे आसान घरेलू उपाय, जो कॉकरोच को हमेशा के लिए दूर भगाने में मदद कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 May 2026 10:12 AM (IST)
Cockroach Control Tips: गर्मी में घर में बढ़ रहे कॉकरोच से परेशान हैं? जानिए बोरिक एसिड, नीम और बेकिंग सोडा जैसे आसान घरेलू उपाय, जो कॉकरोच को हमेशा के लिए दूर भगाने में मदद कर सकते हैं.

होम केयर टिप्स

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कॉकरोच गंदगी और नमी वाली जगहों पर सबसे ज्यादा पनपते हैं. अगर घर में कहीं पानी जमा रहता है, किचन गीला रहता है या खाने के टुकड़े खुले पड़े रहते हैं तो कॉकरोच तेजी से बढ़ने लगते हैं.  वहीं गर्मी के मौसम में इनका खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस समय नमी और गर्म वातावरण इन्हें तेजी से फैलने में मदद करता है. यही वजह है कि कई घरों में रात के समय कॉकरोच अचानक बहुत ज्यादा दिखाई देने लगते हैं.
कॉकरोच गंदगी और नमी वाली जगहों पर सबसे ज्यादा पनपते हैं. अगर घर में कहीं पानी जमा रहता है, किचन गीला रहता है या खाने के टुकड़े खुले पड़े रहते हैं तो कॉकरोच तेजी से बढ़ने लगते हैं.  वहीं गर्मी के मौसम में इनका खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस समय नमी और गर्म वातावरण इन्हें तेजी से फैलने में मदद करता है. यही वजह है कि कई घरों में रात के समय कॉकरोच अचानक बहुत ज्यादा दिखाई देने लगते हैं.
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बहुत कम लोग जानते हैं कि कॉकरोच सिर्फ गंदगी ही नहीं फैलाते, बल्कि कई तरह की बीमारियों का कारण भी बनते हैं. ये नालियों, गंदे पाइप और कूड़े के आसपास घूमते हैं, फिर सीधे खाने और बर्तनों पर चढ़ जाते हैं. साथ ही इससे पेट दर्द, दस्त, फूड पॉइजनिंग, एलर्जी और अस्थमा जैसी परेशानियां हो सकती हैं. बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह और ज्यादा नुकसानदायक माने जाते हैं. कई रिपोर्ट्स में तो यह भी बताया गया है कि कॉकरोच के कारण घर में बैक्टीरिया तेजी से फैल सकते हैं.
बहुत कम लोग जानते हैं कि कॉकरोच सिर्फ गंदगी ही नहीं फैलाते, बल्कि कई तरह की बीमारियों का कारण भी बनते हैं. ये नालियों, गंदे पाइप और कूड़े के आसपास घूमते हैं, फिर सीधे खाने और बर्तनों पर चढ़ जाते हैं. साथ ही इससे पेट दर्द, दस्त, फूड पॉइजनिंग, एलर्जी और अस्थमा जैसी परेशानियां हो सकती हैं. बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह और ज्यादा नुकसानदायक माने जाते हैं. कई रिपोर्ट्स में तो यह भी बताया गया है कि कॉकरोच के कारण घर में बैक्टीरिया तेजी से फैल सकते हैं.
Published at : 25 May 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
How To Get Rid Of Cockroaches Home Remedies For Cockroaches Cockroach Control Tips Summer Pest Problem

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