बहुत कम लोग जानते हैं कि कॉकरोच सिर्फ गंदगी ही नहीं फैलाते, बल्कि कई तरह की बीमारियों का कारण भी बनते हैं. ये नालियों, गंदे पाइप और कूड़े के आसपास घूमते हैं, फिर सीधे खाने और बर्तनों पर चढ़ जाते हैं. साथ ही इससे पेट दर्द, दस्त, फूड पॉइजनिंग, एलर्जी और अस्थमा जैसी परेशानियां हो सकती हैं. बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह और ज्यादा नुकसानदायक माने जाते हैं. कई रिपोर्ट्स में तो यह भी बताया गया है कि कॉकरोच के कारण घर में बैक्टीरिया तेजी से फैल सकते हैं.