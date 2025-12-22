फेस्टिव सीजन में घर को दें नया लुक, इन 5 आसान डेकोर टिप्स से आएगी त्योहारों वाली वाइब

घर के डेकोर को फ्लैट और बोरिंग दिखने से बचाने के लिए अलग-अलग टेक्सचर का इस्तेमाल करें. सॉफ्ट और लग्जरी वेलवेट को रस्टिक फैब्रिक जैसे बर्लैप के साथ मिक्स करें. पाइन कोन, पुराने लकड़ी के पीस जैसे ऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी शामिल किए जा सकते हैं. कुशन और मोटे थ्रो वाले एक्सेसरीज से स्पेस में गहराई आती है.