चमकेगा घर का कोना-कोना, संडे को ऐसे करें डीप क्लीनिंग, देखें पूरी चेकलिस्ट

किचन घर का सबसे अहम हिस्सा होता है क्योंकि यहीं परिवार का खाना बनता है. किचन के सभी सामान बाहर निकालें. अलमारी और शेल्फ को गीले कपड़े से पोंछें. गैस चूल्हा, प्लेटफॉर्म और स्लैब अच्छे से साफ करें. बर्तन रखने वाले रैक को धोकर सुखाएं. सिंक, जाली और पानी निकलने की जगह को अच्छी तरह साफ करें. साफ किचन से खाना भी सुरक्षित रहता है और बदबू भी नहीं आती है. घर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रोज हाथ लगाते हैं, लेकिन उनकी सफाई अक्सर भूल जाते हैं. जैसे दरवाजों के हैंडल और लॉक, लाइट के स्विच बोर्ड, नल, कैबिनेट के हैंडल, फ्रिज और माइक्रोवेव के दरवाजे. इन सभी को सूखे या हल्के गीले कपड़े से जरूर साफ करें, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा कीटाणु होते हैं.