चमकेगा घर का कोना-कोना, संडे को ऐसे करें डीप क्लीनिंग, देखें पूरी चेकलिस्ट

चमकेगा घर का कोना-कोना, संडे को ऐसे करें डीप क्लीनिंग, देखें पूरी चेकलिस्ट

रोज झाड़ू-पोंछा लग जाता है, लेकिन इससे घर पूरी तरह साफ नहीं हो पाता. धूल, कीटाणु और गंदगी धीरे-धीरे जमा होती रहती है, जो बीमारियों की वजह बन सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Dec 2025 07:07 AM (IST)
रोज झाड़ू-पोंछा लग जाता है, लेकिन इससे घर पूरी तरह साफ नहीं हो पाता. धूल, कीटाणु और गंदगी धीरे-धीरे जमा होती रहती है, जो बीमारियों की वजह बन सकती है.

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हफ्ते भर ऑफिस, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में इतना उलझे रहते हैं कि घर की सही सफाई नहीं हो पाती है. रोज झाड़ू-पोंछा लग जाता है, लेकिन इससे घर पूरी तरह साफ नहीं हो पाता. धूल, कीटाणु और गंदगी धीरे-धीरे जमा होती रहती है, जो बीमारियों की वजह बन सकती है. ऐसे में वीकेंड यानी संडे का दिन घर की डीप क्लीनिंग के लिए सबसे बेहतर होता है. अगर आप हर हफ्ते थोड़ी प्लानिंग के साथ सफाई करें, तो न ज्यादा थकान होगी और न ही ज्यादा समय लगेगा. तो आइए संडे को घर की डीप क्लीनिंग करने के आसान और असरदार तरीके जानते हैं.

घर की सफाई हमेशा उस कमरे से शुरू करें जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे लिविंग रूम या बेडरूम. इससे सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर सफाई करें, छत, कोनों और पंखों की धूल हटाएं. पंखे और लाइट पर जमी धूल को सूखे कपड़े या ब्रश से साफ करें. छोटे कोनों और पर्दों की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज करें. इससे धूल दोबारा नीचे नहीं गिरेगी और सफाई आसान हो जाएगी.
घर की सफाई हमेशा उस कमरे से शुरू करें जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे लिविंग रूम या बेडरूम. इससे सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर सफाई करें, छत, कोनों और पंखों की धूल हटाएं. पंखे और लाइट पर जमी धूल को सूखे कपड़े या ब्रश से साफ करें. छोटे कोनों और पर्दों की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज करें. इससे धूल दोबारा नीचे नहीं गिरेगी और सफाई आसान हो जाएगी.
किचन घर का सबसे अहम हिस्सा होता है क्योंकि यहीं परिवार का खाना बनता है. किचन के सभी सामान बाहर निकालें. अलमारी और शेल्फ को गीले कपड़े से पोंछें. गैस चूल्हा, प्लेटफॉर्म और स्लैब अच्छे से साफ करें. बर्तन रखने वाले रैक को धोकर सुखाएं. सिंक, जाली और पानी निकलने की जगह को अच्छी तरह साफ करें. साफ किचन से खाना भी सुरक्षित रहता है और बदबू भी नहीं आती है. घर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रोज हाथ लगाते हैं, लेकिन उनकी सफाई अक्सर भूल जाते हैं. जैसे दरवाजों के हैंडल और लॉक, लाइट के स्विच बोर्ड, नल, कैबिनेट के हैंडल, फ्रिज और माइक्रोवेव के दरवाजे. इन सभी को सूखे या हल्के गीले कपड़े से जरूर साफ करें, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा कीटाणु होते हैं.
किचन घर का सबसे अहम हिस्सा होता है क्योंकि यहीं परिवार का खाना बनता है. किचन के सभी सामान बाहर निकालें. अलमारी और शेल्फ को गीले कपड़े से पोंछें. गैस चूल्हा, प्लेटफॉर्म और स्लैब अच्छे से साफ करें. बर्तन रखने वाले रैक को धोकर सुखाएं. सिंक, जाली और पानी निकलने की जगह को अच्छी तरह साफ करें. साफ किचन से खाना भी सुरक्षित रहता है और बदबू भी नहीं आती है. घर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रोज हाथ लगाते हैं, लेकिन उनकी सफाई अक्सर भूल जाते हैं. जैसे दरवाजों के हैंडल और लॉक, लाइट के स्विच बोर्ड, नल, कैबिनेट के हैंडल, फ्रिज और माइक्रोवेव के दरवाजे. इन सभी को सूखे या हल्के गीले कपड़े से जरूर साफ करें, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा कीटाणु होते हैं.
Published at : 18 Dec 2025 07:07 AM (IST)
House Cleaning Tips Sunday Deep Cleaning Deep Cleaning Sunday Cleaning Routine

