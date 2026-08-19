Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडSuhagrat Milk: सुहागरात के लिए कैसे तैयार करें दूध का गिलास, क्या-क्या चीजें मिलाएं?

Suhagrat Milk: सुहागरात के लिए कैसे तैयार करें दूध का गिलास, क्या-क्या चीजें मिलाएं?

Kesar Milk Recipe: सुहागरात पर दूध का गिलास ले जाने की परंपरा भारत में लंबे समय से चली आ रही है. अक्सर दुल्हन को दूल्हे के कमरे में दूध का गिलास लेकर जाते हुए दिखाया जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 19 Aug 2026 04:07 PM (IST)
Preferred Sources

How To Prepare Suhagrat Kesar Badam Milk: शादी के बाद सुहागरात पर दूध का गिलास ले जाने की परंपरा भारत में लंबे समय से चली आ रही है. फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी अक्सर दुल्हन को दूल्हे के कमरे में दूध का गिलास लेकर जाते हुए दिखाया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गिलास में आखिर क्या मिलाया जाता है? आमतौर पर गर्म दूध में केसर और बादाम मिलाने की परंपरा रही है. कुछ जगहों पर स्वाद और पसंद के अनुसार अन्य चीजें भी डाली जाती हैं.

दरअसल, शादी के दिन होने वाली रस्में काफी लंबी और थकाने वाली होती हैं. ऐसे में दिनभर की भागदौड़ के बाद एक गर्म पेय शरीर को आराम देने वाला महसूस हो सकता है. दूध में बादाम और केसर मिलाकर तैयार किया गया ड्रिंक स्वाद के साथ-साथ न्यूट्रिशन भी देता है. 

सुहागरात के दूध में क्या मिलाएं?

अगर आप सुहागरात की परंपरा के लिए स्वादिष्ट केसर-बादाम दूध तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए 2 गिलास फुल क्रीम या अपनी पसंद का दूध लें. इसमें 5 से 6 बादाम, 4 से 5 केसर के धागे और स्वादानुसार 1 से 2 छोटी चम्मच चीनी मिलाएं. खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए एक चुटकी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं. चाहें तो इसमें 1 से 2 काजू और थोड़ा-सा पिस्ता भी मिलाया जा सकता है. सबसे पहले बादाम को तैयार कर लें. बादाम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो सकते हैं.

इसके बाद छिलका उतारकर बादाम को बारीक काट लें या हल्का दरदरा पीस लें. अगर समय कम है, तो बादाम को सीधे बारीक काटकर भी दूध में मिलाया जा सकता है. बादाम दूध में प्रोटीन और अन्य न्यूट्रिशन तत्व जोड़ते हैं. साथ ही इनसे दूध का स्वाद भी ज्यादा रिच हो जाता है. चाहें तो बादाम के साथ थोड़ी मात्रा में काजू और पिस्ता भी मिला सकते हैं.


Suhagrat Milk: सुहागरात के लिए कैसे तैयार करें दूध का गिलास, क्या-क्या चीजें मिलाएं?

केसर डालने का सही तरीका

केसर इस दूध को खास खुशबू और स्वाद देता है. इसके लिए 4 से 5 केसर के धागे लें. आप इन्हें थोड़ा-से गर्म दूध में कुछ मिनट के लिए भिगो सकते हैं. इससे केसर का रंग और खुशबू दूध में बेहतर तरीके से मिल सकती है. ध्यान रखें कि केसर की बहुत ज्यादा मात्रा डालने की जरूरत नहीं होती. कम मात्रा में भी इसका स्वाद और रंग दूध में आ जाता है.

अब इस तरह तैयार करें दूध

सबसे पहले एक पैन में दूध डालकर धीमी से मध्यम आंच पर गर्म करें. दूध को उबाल आने तक पकाएं. इसके बाद इसमें कटे या पिसे हुए बादाम डाल दें. अब दूध में पहले से भिगोया हुआ केसर डालें और अच्छी तरह चलाएं. इसके बाद स्वाद के अनुसार चीनी मिलाएं. चाहें तो चीनी की जगह थोड़ी मात्रा में अन्य स्वीटनर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन पारंपरिक स्वाद के लिए चीनी का इस्तेमाल आम है. आखिर में एक चुटकी इलायची पाउडर डालें. इससे दूध की खुशबू और स्वाद और बेहतर हो जाएगा. दूध को 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सभी चीजों का स्वाद अच्छी तरह मिल जाए. इसके बाद गैस बंद कर दें और दूध को हल्का गुनगुना होने दें. बहुत गर्म दूध तुरंत पीने से बचें.


Suhagrat Milk: सुहागरात के लिए कैसे तैयार करें दूध का गिलास, क्या-क्या चीजें मिलाएं?

बादाम-केसर दूध क्यों है खास?

दूध, बादाम और केसर का मेल स्वाद और पोषण के लिहाज से पसंद किया जाता है. दूध में प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि बादाम में हेल्दी फैट, प्रोटीन और कई अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं. केसर में एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल कम मात्रा में स्वाद व खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है. शादी के बाद दूध पीने की परंपरा को कई जगह शुभ शुरुआत और रिश्ते में मिठास से भी जोड़कर देखा जाता है. हिंदू परंपराओं में दूध का इस्तेमाल कई शुभ अवसरों और धार्मिक रस्मों में भी होता है. अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में इस परंपरा को निभाने का तरीका अलग हो सकता है.

इसे भी पढ़ेंः  Dengue Fever: डेंगू का बुखार उतर गया तो न हों खुश! अगले 24-48 घंटे हैं अहम

क्या और चीजें भी मिला सकते हैं?

अगर आप दूध का स्वाद बदलना चाहते हैं, तो इसमें बादाम और केसर के अलावा थोड़ी मात्रा में पिस्ता, काजू या इलायची भी डाल सकते हैं. कुछ लोग सौंफ का हल्का स्वाद भी पसंद करते हैं. हालांकि, बहुत सारी चीजें एक साथ मिलाने के बजाय स्वाद को संतुलित रखना बेहतर है. अगर किसी को नट्स से एलर्जी है या दूध से जुड़ी कोई परेशानी है, तो उस व्यक्ति की जरूरत और पसंद के अनुसार सामग्री चुनें.

इसे भी पढ़ेंः Room Freshener कितने सेफ, कहीं सेहत से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Wedding Night Suhagrat Milk Wedding Night Milk
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फूड
Suhagrat Milk: सुहागरात के लिए कैसे तैयार करें दूध का गिलास, क्या-क्या चीजें मिलाएं?
सुहागरात के लिए कैसे तैयार करें दूध का गिलास, क्या-क्या चीजें मिलाएं?
फूड
Moringa Mutton Curry: घर पर कैसे बनाएं मोरिंगा-मटन की सब्जी? दोगुना आएगा स्वाद
घर पर कैसे बनाएं मोरिंगा-मटन की सब्जी? दोगुना आएगा स्वाद
फूड
Best Potato For Eating: लाल, पीला या सफेद... खाने के लिए कौन-सा आलू है बेस्ट? जानें सच
लाल, पीला या सफेद... खाने के लिए कौन-सा आलू है बेस्ट? जानें सच
फूड
Stale Tea Poison:कितनी देर पहले बनी चाय पीनी चाहिए, कब बन जाती है जहर?
कितनी देर पहले बनी चाय पीनी चाहिए, कब बन जाती है जहर?
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Kangana Ranaut के ‘Generation Gutter’ बयान पर Baba Ramdev नाराज, BJP को दी सख्त नसीहत
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया बड़ा Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘हॉरर फिल्म जैसा था मंजर’, कोलकाता होटल अग्निकांड की आपबीती
‘हॉरर फिल्म जैसा था मंजर’, कोलकाता होटल अग्निकांड की आपबीती
झारखंड
रांची: छात्रों का आंदोलन 2 महीने के लिए स्थगित, सरकार को 60 दिनों का अल्टीमेटम
रांची: छात्रों का आंदोलन 2 महीने के लिए स्थगित, सरकार को 60 दिनों का अल्टीमेटम
क्रिकेट
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन दोपहर 3 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का कलेक्शन
6ठे दिन 3 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
इंडिया
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
ग्रह गोचर
Guru Gochar 2026: सुबह मोबाइल देखने की आदत पड़ सकती है भारी
सुबह उठते ही देखते हैं मोबाइल? आज 19 अगस्त से ये आदत पड़ सकती है भारी
ट्रेंडिंग
Viral Video: सालों बाद पत्नी के क्लिनिक पर मरीज बनकर पहुंचा पति, सरप्राइज देख चीख उठी बीवी
सालों बाद पत्नी के क्लिनिक पर मरीज बनकर पहुंचा पति, सरप्राइज देख चीख उठी बीवी
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
ENT LIVE
Awarapan 2 में Emraan Hashmi का Kiss Scene गायब, Fans बोले- ‘Serial Kisser Missing’
Awarapan 2 में Emraan Hashmi का Kiss Scene गायब, Fans बोले- ‘Serial Kisser Missing’
ENT LIVE
Kangana Ranaut के ‘गटरछाप Gen-Z’ बयान पर भड़के Baba Ramdev, BJP से Action की मांग
Kangana Ranaut के ‘गटरछाप Gen-Z’ बयान पर भड़के Baba Ramdev, BJP से Action की मांग
ENT LIVE
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh, Nirahua और Aamrapali ने Kajal Raghwani को किया जमकर Roast
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh, Nirahua और Aamrapali ने Kajal Raghwani को किया जमकर Roast
ABP NEWS
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
Embed widget