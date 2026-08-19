सुहागरात के लिए कैसे तैयार करें दूध का गिलास, क्या-क्या चीजें मिलाएं?

How To Prepare Suhagrat Kesar Badam Milk: शादी के बाद सुहागरात पर दूध का गिलास ले जाने की परंपरा भारत में लंबे समय से चली आ रही है. फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी अक्सर दुल्हन को दूल्हे के कमरे में दूध का गिलास लेकर जाते हुए दिखाया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गिलास में आखिर क्या मिलाया जाता है? आमतौर पर गर्म दूध में केसर और बादाम मिलाने की परंपरा रही है. कुछ जगहों पर स्वाद और पसंद के अनुसार अन्य चीजें भी डाली जाती हैं.

दरअसल, शादी के दिन होने वाली रस्में काफी लंबी और थकाने वाली होती हैं. ऐसे में दिनभर की भागदौड़ के बाद एक गर्म पेय शरीर को आराम देने वाला महसूस हो सकता है. दूध में बादाम और केसर मिलाकर तैयार किया गया ड्रिंक स्वाद के साथ-साथ न्यूट्रिशन भी देता है.

सुहागरात के दूध में क्या मिलाएं?

अगर आप सुहागरात की परंपरा के लिए स्वादिष्ट केसर-बादाम दूध तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए 2 गिलास फुल क्रीम या अपनी पसंद का दूध लें. इसमें 5 से 6 बादाम, 4 से 5 केसर के धागे और स्वादानुसार 1 से 2 छोटी चम्मच चीनी मिलाएं. खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए एक चुटकी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं. चाहें तो इसमें 1 से 2 काजू और थोड़ा-सा पिस्ता भी मिलाया जा सकता है. सबसे पहले बादाम को तैयार कर लें. बादाम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो सकते हैं.

इसके बाद छिलका उतारकर बादाम को बारीक काट लें या हल्का दरदरा पीस लें. अगर समय कम है, तो बादाम को सीधे बारीक काटकर भी दूध में मिलाया जा सकता है. बादाम दूध में प्रोटीन और अन्य न्यूट्रिशन तत्व जोड़ते हैं. साथ ही इनसे दूध का स्वाद भी ज्यादा रिच हो जाता है. चाहें तो बादाम के साथ थोड़ी मात्रा में काजू और पिस्ता भी मिला सकते हैं.





केसर डालने का सही तरीका

केसर इस दूध को खास खुशबू और स्वाद देता है. इसके लिए 4 से 5 केसर के धागे लें. आप इन्हें थोड़ा-से गर्म दूध में कुछ मिनट के लिए भिगो सकते हैं. इससे केसर का रंग और खुशबू दूध में बेहतर तरीके से मिल सकती है. ध्यान रखें कि केसर की बहुत ज्यादा मात्रा डालने की जरूरत नहीं होती. कम मात्रा में भी इसका स्वाद और रंग दूध में आ जाता है.

अब इस तरह तैयार करें दूध

सबसे पहले एक पैन में दूध डालकर धीमी से मध्यम आंच पर गर्म करें. दूध को उबाल आने तक पकाएं. इसके बाद इसमें कटे या पिसे हुए बादाम डाल दें. अब दूध में पहले से भिगोया हुआ केसर डालें और अच्छी तरह चलाएं. इसके बाद स्वाद के अनुसार चीनी मिलाएं. चाहें तो चीनी की जगह थोड़ी मात्रा में अन्य स्वीटनर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन पारंपरिक स्वाद के लिए चीनी का इस्तेमाल आम है. आखिर में एक चुटकी इलायची पाउडर डालें. इससे दूध की खुशबू और स्वाद और बेहतर हो जाएगा. दूध को 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सभी चीजों का स्वाद अच्छी तरह मिल जाए. इसके बाद गैस बंद कर दें और दूध को हल्का गुनगुना होने दें. बहुत गर्म दूध तुरंत पीने से बचें.





बादाम-केसर दूध क्यों है खास?

दूध, बादाम और केसर का मेल स्वाद और पोषण के लिहाज से पसंद किया जाता है. दूध में प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि बादाम में हेल्दी फैट, प्रोटीन और कई अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं. केसर में एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल कम मात्रा में स्वाद व खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है. शादी के बाद दूध पीने की परंपरा को कई जगह शुभ शुरुआत और रिश्ते में मिठास से भी जोड़कर देखा जाता है. हिंदू परंपराओं में दूध का इस्तेमाल कई शुभ अवसरों और धार्मिक रस्मों में भी होता है. अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में इस परंपरा को निभाने का तरीका अलग हो सकता है.

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क्या और चीजें भी मिला सकते हैं?

अगर आप दूध का स्वाद बदलना चाहते हैं, तो इसमें बादाम और केसर के अलावा थोड़ी मात्रा में पिस्ता, काजू या इलायची भी डाल सकते हैं. कुछ लोग सौंफ का हल्का स्वाद भी पसंद करते हैं. हालांकि, बहुत सारी चीजें एक साथ मिलाने के बजाय स्वाद को संतुलित रखना बेहतर है. अगर किसी को नट्स से एलर्जी है या दूध से जुड़ी कोई परेशानी है, तो उस व्यक्ति की जरूरत और पसंद के अनुसार सामग्री चुनें.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.