Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थUTI in Women: महिलाओं में बार-बार क्यों होता है UTI, जानें किन बातों का रखें ख्याल?

UTI in Women: महिलाओं में बार-बार क्यों होता है UTI, जानें किन बातों का रखें ख्याल?

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को UTI की समस्या बार-बार क्यों होती है? जानें इसके पीछे का मुख्य कारण और किन बातों का ख्याल रखना है जरूरी?

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 19 Aug 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

UTI in Women: UTI महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही होने वाला इंफेक्शन है, लेकिन यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा होता है. शुरुआती स्टेज में UTI कोई बहुत बड़ी या जानलेवा समस्या नहीं है, लेकिन अगर इसे लंबे समय तक बिना इलाज के छोड़ दिया जाए या यह बार-बार होने लगे तो यह चिंता का विषय बन सकता है. UTI से बचाव के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है. आप कुछ आम सावधानियां बरत कर इस इंफेक्शन से बच सकते हैं.

महिलाओं में क्यों होता है UTI?

महिलाओं में पुरुषों की तुलना में UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन काफी ज्यादा होता है. इसका सबसे बड़ा कारण उनकी शारीरिक रचना है. महिलाओं का मूत्रमार्ग पुरुषों की तुलना में काफी अलग होता है, इसलिए बैक्टीरिया के लिए मूत्राशय तक पहुंचना काफी आसान हो जाता है. इसके अलावा हार्मोन में बदलाव भी UTI होने का बहुत बड़ा कारण है, खासकर मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर कम होने से मूत्र मार्ग की प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर हो जाती है. वहीं, गर्भावस्था के दौरान बढ़ते गर्भाशय का मूत्राशय पर दबाव पड़ने से पेशाब पूरी तरह बाहर न निकल पाने की समस्या होती है, जिससे बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है. कुछ गर्भनिरोधक तरीकों जैसे डायाफ्राम और स्पर्मिसाइड के इस्तेमाल से भी कुछ महिलाओं में UTI का खतरा बढ़ जाता है. कई बार यह इंफेक्शन शारीरिक संबंध बनाने पर भी हो जाता है.

क्या हैं लक्षण?

महिलाओं में UTI होने पर उन्हें पेशाब करते हुए तेज जलन या दर्द होने जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, साथ ही उनमें UTI होने पर बार-बार पेशाब आने के लक्षण भी देखने को मिलते हैं. पेशाब का बार-बार कम मात्रा में आना, साथ ही पेशाब रोकने में बहुत दिक्कत होने लगती है. इसके अलावा उन्हें पेट के निचले हिस्से यानी पेल्विक वाले हिस्से में दर्द व भारी ऐंठन का सामना करना पड़ता है. UTI इंफेक्शन के दौरान पेशाब का रंग धुंधला पड़ जाता है और बहुत तेज व अजीब बदबू भी आने लगती है. कुछ मामलों में संक्रमण बढ़ने पर पेशाब के साथ खून आने के कारण यूरिन का रंग हल्का गुलाबी भी होने लगता है. यह शरीर को भी कमजोर व थका हुआ महसूस करवाने लगता है. इंफेक्शन के अधिक बढ़ जाने पर यह मूत्राशय से बढ़कर किडनी तक पहुंच जाता है, तो तेज बुखार और कंपकंपी, पीठ के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द, उल्टी होना या लगातार जी मिचलाना जैसी गंभीर परिस्थितियां बन आती हैं.

यह भी पढ़ें: Issue of Make Up Weekend Sleep: वीकेंड में नींद पूरी कर लेंगे... ये सोचते हैं तो हो जाएं सावधान

कैसे रखें ख्याल?

UTI से बचने के लिए और बार-बार होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए रोजमर्रा की कुछ आदतों में कुछ छोटे से बदलाव करने से मदद मिलेगी. दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं, इससे पेशाब के जरिए बैक्टीरिया बाहर निकलने में मदद मिलती है. प्राइवेट पार्ट पर खुशबूदार साबुन, स्प्रे या डियोड्रेंट का इस्तेमाल न करें. पेशाब को ज्यादा देर तक न रोकें. ध्यान रखें कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद पेशाब जरूर करें, जिससे इंफेक्शन होने का खतरा काफी कम हो जाता है. साथ ही सूती अंडरवियर पहनें और बहुत टाइट कपड़ों से बचें व आरामदायक कपड़े पहनें. अपनी डाइट में दही, छाछ और प्रोबायोटिक चीजें शामिल करें और अगर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी है तो उसका पूरा कोर्स जरूर पूरा करें.

यह भी पढ़ें: Smoking Side Effects: क्या पहली ही सिगरेट से खराब होने लगते हैं फेफड़े? जानें सच

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Frequent Urination UTI Infection UTI In Women UTI Prevention
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
UTI in Women: महिलाओं में बार-बार क्यों होता है UTI, जानें किन बातों का रखें ख्याल?
महिलाओं में बार-बार क्यों होता है UTI, जानें किन बातों का रखें ख्याल?
हेल्थ
Global Anxiety Statistics: एंग्जायटी लेवल 3 क्या है, भारत-पाकिस्तान समेत दुनिया में कितने लोग परेशान?
एंग्जायटी लेवल 3 क्या है, भारत-पाकिस्तान समेत दुनिया में कितने लोग परेशान?
हेल्थ
Xप्लेन: खराब कोलेस्ट्रॉल का इलाज अब सिर्फ एक इंजेक्शन? Verve 102 का कमाल
Xप्लेन: खराब कोलेस्ट्रॉल का इलाज अब सिर्फ एक इंजेक्शन? Verve 102 का कमाल
हेल्थ
Viruses Reactivated After Covid: कोविड के बाद सुप्त वायरस सक्रिय, भविष्य का फ्लू फेफड़ों के लिए घातक
कोविड के बाद सुप्त वायरस सक्रिय, भविष्य का फ्लू फेफड़ों के लिए घातक
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र SIR की प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, EC ने बढ़ाई तारीख
महाराष्ट्र SIR की प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, EC ने बढ़ाई तारीख
क्रिकेट
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन 4 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
6ठे दिन 4 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
विश्व
फिर गिड़गिड़ाया बांग्लादेश, तारिक रहमान सरकार ने भारत से मांगी ये मदद
फिर गिड़गिड़ाया बांग्लादेश, तारिक रहमान सरकार ने भारत से मांगी ये मदद
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
ट्रेंडिंग
डॉक्टर खेलते रहे पब्जी, चली गई पिता की जान- रुला देगा वायरल वीडियो
डॉक्टर खेलते रहे पब्जी, चली गई पिता की जान- रुला देगा वायरल वीडियो
साउथ सिनेमा
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल, इन फिल्ममेकर्स संग करेंगे काम
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget