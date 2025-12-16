मानुषी छिल्लर की तरह ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अपना ये टिप्स, चमकने लगेगा चेहरा

मानुषी छिल्लर के चमकते चेहरे का राज क्या है? एक्ट्रेस ने खुद बता दी स्किनकेयर रूटीन
Manushi Chhillar's Skincare Routine: एक्ट्रेस और फॉर्मर मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने अपनी ग्लोइंग स्किन के पीछे का राज बता दिया है. इसे फॉलो करके आप भी एक्ट्रेस की तरह चमकता हुआ चेहरा पा सकती हैं.
सोशल मीडिया पर स्किनकेयर और फिटनेस से जुड़ी जानकारियों की भरमार है. ऐसे में किस पर यकीन करें और किस पर नहीं, इस बात को लेकर लोगों में दुविधा बनी रहती है. वे ज्यादातर सेलिब्रेटीज की रूटीन को फॉलो करना सही समझते हैं. इस कड़ी में एक्ट्रेस और फॉर्मर मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने अपने यूट्यूब चैनल पर स्किनकेयर रूटीन शेयर किया है, जो न सिर्फ आसान है, बल्कि आयुर्वेद और साइंस दोनों के नजरिए से खरे भी उतरते हैं.
वीडियो की शुरुआत में मानुषी छिल्लर थोड़ी झिझकती हुई नजर आती हैं. वो कहती हैं- 'मुझे कभी स्टेज पर बोलने से डर नहीं लगा, लेकिन इस तरह का वीडियो बनाना मेरे लिए नया और थोड़ा घबराहट भरा है.' इसके बाद वो अपनी सुबह की शुरुआत के बारे में बताती हैं. मानुषी कहती हैं कि वो सुबह चेहरे पर किसी भी तरह का फेसवॉश इस्तेमाल नहीं करतीं, बल्कि सिर्फ सादे पानी से चेहरा धोती हैं.
ग्लोइंग फेस के लिए शहद का फेस मास्क लगाती हैं एक्ट्रेस
आयुर्वेद के मुताबिक जिन लोगों की स्किन रूखी होती है, उनके लिए बार-बार केमिकल युक्त क्लींजर का इस्तेमाल स्किन की नैचुरल नमी को और कम कर सकता है. साइंस भी मानता है कि जरूरत से ज्यादा क्लींजर स्किन के नैचुरल ऑयल को नुकसान पहुंचा सकता है. स्किनकेयर को लेकर मानुषी बताती हैं कि चेहरा धोने के बाद तौलिया से रगड़ने की बजाय हल्के हाथ से थपथपा कर सुखाना चाहिए. साइंस के तौर पर, ये तरीका स्किन पर माइक्रो डैमेज को कम करता है. इसके साथ ही वो चेहरे पर ग्लो पाने के लिए शहद का फेस मास्क लगाती हैं.
कैसी है मानुषी छिल्लर की लाइफस्टाइल?
आयुर्वेद में शहद को नैचुरल मॉइस्चराइजर माना गया है, जो स्किन में नमी बनाए रखने और ग्लो बढ़ाने में मदद करता है. साइंटिफिक रिसर्च में भी शहद के एंटी-बैक्टीरियल और हाइड्रेटिंग गुणों को पाया गया है. स्किनकेयर के अलावा मानुषी अपनी लाइफस्टाइल के बारे में भी बात करती हैं. वो बताती हैं कि दिन की शुरुआत वो पानी पीकर करती हैं. साइंस के मुताीबिक, सही मात्रा में पानी पीना शरीर से टॉक्सिन्स निकालने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है. आयुर्वेद भी सुबह खाली पेट पानी पीने को शरीर के दोषों को संतुलित करने वाला मानता है.
स्ट्रेस से कैसे दूर रहती हैं एक्ट्रेस?
मानुषी बताती हैं कि वो अपने पूरे दिन का पहले से रूटीन बना लेती हैं. वर्कआउट, मीटिंग्स, काम और परिवार से बातचीत के लिए समय तय करने से उन्हें स्ट्रेस कम महसूस होता है. साइंटिस्ट भी बताते हैं कि एक बैलेंस्ड शेड्यूल मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाती है और चिंता को कम करती है. वीडियो में दिखाया गया है कि मानुषी वर्कआउट से पहले हल्का स्किनकेयर करना पसंद करती हैं. वो भारी प्रोडक्ट्स से दूरी बनाए रखती हैं ताकि पसीने के दौरान स्किन सांस ले सके. इसके अलावा वो सिर्फ डॉक्टर के सुझाए गए सप्लीमेंट्स पर ही भरोसा करती हैं. साइंस के मुताबिक बिना सलाह के सप्लीमेंट्स लेना शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है.
